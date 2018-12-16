Порошенко ответил, доволен ли уровнем борьбы с коррупцией в Украине

Петр Порошенко заявил, что в 2014 году Генпрокуратура была карательным мечом власти. Потому что имела общий надзор и в разных вопросах могла вмешиваться в любое дело и принимать решение якобы "защищая" интересы государства

Об этом во время срочной пресс-конференции 16 декабря заявил Президент Украины Петр Порошенко.

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Я горжусь тем, что по моей инициативе были проведены изменения в законодательство, которых Украина ждала 22 года. Общий надзор прокуратуры был отменен, а потому это существенно ограничило ей полномочия,

– сказал Порошенко.

По его словам, Генеральная прокуратура лишена следствия. Эта норма была в Конституции начиная 1996 года до 2016 года. Однако 20 лет эта норма не работала, однако в переходных положениях имела четкий и конкретный срок ограничения. В-третьих, Уголовный процессуальный кодекс напрямую запрещает Генпрокуратуре расследовать эти дела.

"Генпрокуратура и отдельные народные депутаты неоднократно просили, чтобы была параллельность в расследовании, то есть тот, кто нашел – тот и расследует. Нет. Я возможно готов поддержать этот тезис. Была создана независимая, в частности, и от Президента и от политических партий, Антикоррупционная инфраструктура, которая состоит из Национального антикоррупционного бюро, Национальной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по предотвращению коррупции, а также Антикоррупционного суда", – рассказал Президент Украины.

Поэтому, если есть вопрос доволен ли я уровнем борьбы с коррупцией, то мой ответ – нет. К кому этот вопрос? Ко всем нам, в частности с президентом. Мы должны вместе объединиться для того, чтобы сделать эффективную борьбу с коррупцией. Инфраструктура сделана, финансирование полностью обеспечено, конкурсы проведены. Поэтому мы должны совместно сейчас имплементировать те законодательные акты, которые были приняты, в частности, и по моей инициативе,

– добавил глава государства.