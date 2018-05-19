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Порошенко ответил, когда и на сколько вырастет минимальная зарплата украинцев

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Рост минимальной зарплаты до 4,2 тысяч гривен во втором квартале этого года не является пределом
Рост минимальной зарплаты до 4,2 тысяч гривен во втором квартале этого года не является пределом / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Хмельницкий заявил, что рост минимальной заработной платы до 4,2 тысяч гривен во втором квартале этого года не является пределом.

Об этом сообщает УНИАН.

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Надо делать решительные шаги, обеспечивая рост заработной платы. В прошлом года приняли решение о повышении зарплаты до 3,2 тысяч гривен — вдвое, затем — 3,7 тысяч. Есть задача выйти на 4 тысячи до конца года. И это не предел,
– подчеркивает президент Украины.

Также Порошенко добавляет, что отличие минимальной от средней лишь в 1,8 раза является неприемлемым.

В частности, он сообщает, средняя зарплата в стране сейчас приближается к 9 тысячам гривен.

Отметим, с 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине увеличилась до 3 тысяч 723 гривен с 3 тысяч 200 гривен.

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Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата украинцев в 2018 году выросла с 7711 гривен в январе до 8382 гривен в марте – почти на 9%. Однако если в Киеве этот показатель достигает почти 14 тысяч, то в Тернопольской, Черниговской и Черновицкой областях средняя зарплата не дотягивает до отметки в 6,5 тысяч.


Средняя зарплата украинцев в марте 2018 года

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Деньги Минимальная зарплата
Источник: 24 Канал
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