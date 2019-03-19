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      Порошенко ответил Путину на дерзость: "Не собираюсь ни кашу варить, ни на рыбалку бегать"

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      Порошенко ответил Путину на заявление о невозможности "сварить кашу" с руководством Украины
      Порошенко ответил Путину на заявление о невозможности "сварить кашу" с руководством Украины / Getty Images

      Заявление президента России Владимира Путина о невозможности "сварить кашу" с украинским руководством прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. Он заверил, что не собирается "ни кашу варить, ни есть ее".

      Во время визита 18 марта в оккупированный Крым в годовщину аннексии полуострова Путин заявил, что российский и украинский народы якобы никогда не ссорились. А непонимание, по словам президента РФ, существует лишь "с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу".

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      "То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить на украинском: "З глузду з’їхав чи шо?" – заявил Путин.

      Относительно того, что кто-то с кем-то каши не сварит – я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты,
      – сказал Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

      Президент подчеркнул, что годовщина оккупации Крыма должна сплотить украинцев в деле освобождения захваченного полуострова.

      Как произошла аннексия Крыма Россией?Захват полуострова начался 20 февраля 2014 года. В тот период в Украине уже шел Майдан, но Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в зеленой форме (зеленых человечков) без опознавательных знаков. Это было не сложно, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота РФ. Параллельно в Крыму появилась группировка российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      16 марта Россия провела в захваченном Крыму так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Это "волеизъявление крымчан" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

      Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь на то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Украина – Россия Аннексия Крыма Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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