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      Порошенко персонально отвечает за каждую платежку украинцев, – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / newsone.ua

      Ответственность за рост цен на жилищно-коммунальные услуги лежит персонально на президенте Порошенко.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов, говорится на сайте партии.

      Как рассказала лидер "Батькивщины", в регионах на встречу с ней люди приходят с коммунальными счетами и выписками о размере пенсии: "Они спрашивают: как можно делать так, чтобы начисления в платежках были больше, чем сама пенсия. За что есть? За что жить?"

      Юлия Тимошенко отметила: лживые, как пишет на своих плакатах Порошенко, обещания – это поднятие цен на газ на 23%. Ведь реально, сравнивая платежки с декабрем прошлого года, от людей сегодня требуют платить за тепло, за горячую воду, за газ вдвое больше.

      К тому же, напомнила председатель партии, президент запланировал еще два повышения цен на газ для людей в течение года: с 1 мая – на 16%, до конца года – еще на 25%: "Это плановое истребление украинской нации: замороженные пенсии и зарплаты, заоблачные платежки".

      Юлия Тимошенко отметила, что Национальная комиссия, которая устанавливает тарифы, подчиненная Порошенко: "Членов комиссии назначает президент своим указом. Он персонально несет ответственность за каждую платежку, которую люди получают".

      Лидер "Батькивщины" продемонстрировала на заседании декларации президента за 2017 год и документы, которыми он додекларировал свои состояния в 2018 году. Она возмутилась тем, что на фоне войны, в крайней бедности людей декларация Петра Порошенко выросла в 82 раза за год.

      А самым циничным Тимошенко назвала то, что часть этих доходов президент Украины получает из того, что дает личные деньги своей стране во время войны под проценты!

      "Расточительство во время войны – это преступление президента", – сказала политик.

      Юлия Тимошенко обращается к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции с официальным заявлением о конфликте интересов.

      "НАЗК обязана составить протокол о коррупции, когда высокопоставленное лицо, пользуясь своими правами и властными полномочиями, реально зарабатывает на стране нечестные деньги", – подытожила она.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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