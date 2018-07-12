01:10
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, 12 июля
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, 12 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко плетется в хвосте: эксперты рассказали, кто выбился в лидеры президентской гонки

244 Читати новину українською

По данным свежих социологических исследований, Петр Порошенко выпал из пятерки тех, кого украинцы были бы рады видеть на посту президента. Тем не менее, каждый 5 из опрошенных не знает, за кого будет голосовать. И вот именно за голоса тех, кто не определился и будет продолжаться главная борьба между кандидатами на высший пост в стране.

Для рядового украинца предстоящие выборы, и президентские, и парламентские, – это пока что-то далекое. Чего не скажешь о политиках. Кто-то уже заявил о своих стремлениях, а кто-то работает не публично. Пытаются понять, как затянуть украинцев на избирательные участки, потому что их туда не тянет.

Читайте также: Порошенко как Вакарчук, Рабинович ниже Мураева: новые данные социологов

"Процент тех, кто и собирается голосовать и уже определился с партией – это наиболее электорально мобилизованные категории населения. Если, например, несколько лет назад таких могло быть еще 60%, а в опросах к Евромайдану под 70%, то сейчас – 45-50 %. То есть определенное разочарование и падение", – сказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

Почти ежемесячно появляются новые рейтинги политиков и настроений среди избирателей. Месседжи будущих кандидатов так или иначе основаны вокруг того, что больше всего беспокоит людей.

Низкие зарплаты и пенсии, повышение тарифов на коммунальные услуги. Тот самый военный конфликт на Востоке. Инфляция, цены – это все беспокоит лично каждого отдельного украинца,
– отметил директор социологической группы "Рейтинг".

Сегодня эта группа обнародовала свежие рейтинги политиков.

ВИБОРИ ТИМОШЕНКО ПОРОШЕНКО ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Среди тех, кто уже определился и точно пойдет голосовать. Лидер – Юлия Тимошенко. А вот действующий президент выпал за пределы 5 электоральных предпочтений украинцев.

Очень полагаемся на томос, на Украинскую Православную Церковь. На разрешение отдельной украинской православной церкви. И он считает, что эта тема на самом деле может сработать. У него тяжелая ситуация. Он – власть. Власть никогда не нравится. И власти сложнее, чем оппозиции. Потому что оппозиция она обещает, что сделает. А ему надо отчитываться уже сейчас, что он сделал,
- прокомментировал политический обозреватель издания "Украинская правда" Роман Кравец.

В издании "Украинская правда" длительное время следят за непубличными процессами, которые происходят в разных партиях перед выборами. Например, второму в рейтингах Анатолию Гриценко не хватает людей.

Когда у тебя нет команды – это большая проблема, потому что все-таки выборы в Украине, к сожалению, делаются на избирательных участках. Это не во время голосования. Во время подсчетов. То есть у тебя должны быть люди, которые будут защищать твои голоса. Плюс на местах должна быть агитация и работа с избирателями,
- добавил Кравец.

Юлия Тимошенко ищет больший рейтинг через новый имидж. Представители предыдущей власти прежде всего думают о предстоящих парламентских выборах. Все прощупывают почву и до сих пор непонятно, чья фамилия появится в бюллетенях.

"Ситуация очень неопределенная. В случае Вакарчука и Зеленского – это совсем существенно меняет расклад сил. Это запрос на новые лица. Подавляющее большинство людей в Украине – это продолжение низкого доверия ко всем политикам. Он на самом деле не в последний год-другой возник. А, мне кажется, чуть ли не 10 лет", – дополнил Грушецкий.

Читайте также: Зеленский оттеснил Гриценко со второго места в президентском рейтинге, – опрос

А новые лица в политике могут появиться только через телевидение, потому что 80% украинцев черпают информацию именно из ТВ. Пока же этого нет, менее 20% избирателей не знают за кого голосовать. И как показывает практика, на участки они не придут.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости политики Новости Украины рейтинги Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Юлия Тимошенко Анатолий Гриценко Петр Порошенко
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 12 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
12 июля, 23:00 Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
Олександра Устінова 102
Главные новости 12 июля: саммит стран НАТО, ДТП с Павлом Пинзеником, мощные ливни в Японии
12 июля, 22:28 Главные новости 12 июля: саммит стран НАТО, ДТП с Павлом Пинзеником, мощные ливни в Японии
169
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
346
Как вывести 16 видов пятен
12 июля, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Справа Жиліна живе: Захарченко кинув ліпшого друга після провалу
12 июля, 22:01 Справа Жиліна живе: Захарченко кинув ліпшого друга після провалу
Олексій Чибісов 1516
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Февральские морозы добрались до Одессы: фото зимнего моря
 27 февраля , 17:10
На Николаевщине полицейский посылал свои интимные фото несовершеннолетней
 25 апреля , 08:58
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук