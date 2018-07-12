Порошенко плетется в хвосте: эксперты рассказали, кто выбился в лидеры президентской гонки

По данным свежих социологических исследований, Петр Порошенко выпал из пятерки тех, кого украинцы были бы рады видеть на посту президента. Тем не менее, каждый 5 из опрошенных не знает, за кого будет голосовать. И вот именно за голоса тех, кто не определился и будет продолжаться главная борьба между кандидатами на высший пост в стране.

Для рядового украинца предстоящие выборы, и президентские, и парламентские, – это пока что-то далекое. Чего не скажешь о политиках. Кто-то уже заявил о своих стремлениях, а кто-то работает не публично. Пытаются понять, как затянуть украинцев на избирательные участки, потому что их туда не тянет.

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"Процент тех, кто и собирается голосовать и уже определился с партией – это наиболее электорально мобилизованные категории населения. Если, например, несколько лет назад таких могло быть еще 60%, а в опросах к Евромайдану под 70%, то сейчас – 45-50 %. То есть определенное разочарование и падение", – сказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.



Почти ежемесячно появляются новые рейтинги политиков и настроений среди избирателей. Месседжи будущих кандидатов так или иначе основаны вокруг того, что больше всего беспокоит людей.

Низкие зарплаты и пенсии, повышение тарифов на коммунальные услуги. Тот самый военный конфликт на Востоке. Инфляция, цены – это все беспокоит лично каждого отдельного украинца,

– отметил директор социологической группы "Рейтинг".

Сегодня эта группа обнародовала свежие рейтинги политиков.

Среди тех, кто уже определился и точно пойдет голосовать. Лидер – Юлия Тимошенко. А вот действующий президент выпал за пределы 5 электоральных предпочтений украинцев.

Очень полагаемся на томос, на Украинскую Православную Церковь. На разрешение отдельной украинской православной церкви. И он считает, что эта тема на самом деле может сработать. У него тяжелая ситуация. Он – власть. Власть никогда не нравится. И власти сложнее, чем оппозиции. Потому что оппозиция она обещает, что сделает. А ему надо отчитываться уже сейчас, что он сделал,

- прокомментировал политический обозреватель издания "Украинская правда" Роман Кравец.

В издании "Украинская правда" длительное время следят за непубличными процессами, которые происходят в разных партиях перед выборами. Например, второму в рейтингах Анатолию Гриценко не хватает людей.

Когда у тебя нет команды – это большая проблема, потому что все-таки выборы в Украине, к сожалению, делаются на избирательных участках. Это не во время голосования. Во время подсчетов. То есть у тебя должны быть люди, которые будут защищать твои голоса. Плюс на местах должна быть агитация и работа с избирателями,

- добавил Кравец.

Юлия Тимошенко ищет больший рейтинг через новый имидж. Представители предыдущей власти прежде всего думают о предстоящих парламентских выборах. Все прощупывают почву и до сих пор непонятно, чья фамилия появится в бюллетенях.



"Ситуация очень неопределенная. В случае Вакарчука и Зеленского – это совсем существенно меняет расклад сил. Это запрос на новые лица. Подавляющее большинство людей в Украине – это продолжение низкого доверия ко всем политикам. Он на самом деле не в последний год-другой возник. А, мне кажется, чуть ли не 10 лет", – дополнил Грушецкий.

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А новые лица в политике могут появиться только через телевидение, потому что 80% украинцев черпают информацию именно из ТВ. Пока же этого нет, менее 20% избирателей не знают за кого голосовать. И как показывает практика, на участки они не придут.