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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Порошенко подает в суд на "1+1", а Зеленский гастролирует: последние дни подготовки к выборам

      48 Читати новину українською

      До президентских выборов в Украине, которые состоятся 31 марта, остались считанные дни. Поэтому кандидаты в президенты делают последние признания и пытаются донести свои идеи избирателям.

      Петр Порошенко в эти дни приветствовал Нацгвардию. Потом намекал избирателям в Тернополе, что надо "думать", а также пугал Путиным и агентами Кремля. Потом поехал в Винницу на завод солнечных панелей.

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      А еще действующий гарант собирается судиться за клевету с телеканалом "1+1". Там накануне рассказали, что якобы он убил собственного брата, скупал голоса в парламенте и причастен к распилу миллиардов на строительстве столичной кольцевой дороги.

      Юлия Тимошенко тем временем завершает тур по Украине на Закарпатье. Там ей дарили скрипку, вышиванку, желали цыганского счастья и угощали вином.

      А во Львове лидер "Батькивщины" прогоняла старую систему и собирала коллекцию современного искусства со своим изображением. А еще дала несколько интервью. И на сексистские вопросы о проблемах женщины в политике заверила: "единственная проблема для всех – это грязь и она идет ее вычищать".

      Владимир Зеленский был на гастролях в Сумах и Днепре. Под полукандидатский тур фирменный темно-синий цвет "Квартал 95" сменили на цвет кампании-зеленый. Шоумен убеждает, что не агитирует. Но рассыпает агитационные намеки.

      зеленський

      "Квартал 95" изменил свой фирменный цвет

      Анатолий Гриценко хочет встретиться во втором туре именно с Зеленским. А пока продолжает марши. В Желтых Водах обращает в веру в честность и переодевает тех, кто еще не определился, в "честные" шапки.

      Гусь идет на выборы

      Минюст в последние дни до выборов решил научить избирателей голосовать. На примере Гуся. Популярный персонаж украинских комиксов теперь проводит ликбез для избирателей. Не знаете, как найти себя в реестре избирателей – Гусь вам в помощь.

      Пародии на политическую агитацию

      В сети появляется множество пародий. Кто уже чего не придумывает на волне предвыборных настроений. В стиле политической рекламы кандидатов и себе покреативили приюты для животных, телевизионные каналы, лотереи, туристические сайты.

      "Фотожабы" на предвыборную агитацию кандидатов в президенты:

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости политики Анатолий Гриценко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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