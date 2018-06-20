Порошенко подписал закон о трансплантации органов
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о трансплантации органов.
Об этом говорится на сайте парламента.
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По закону, изъятие органа для трансплантации после смерти человека теперь будет возможным, в случае письменного прижизненного согласия донора.
Напомним, депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект о трансплантации органов. Закон вступает в силу через 1 год после опубликования.
Источник: 24 Канал
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