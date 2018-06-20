Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о трансплантации органов.

Об этом говорится на сайте парламента.

Читайте также: Новая угроза для человечества: ученые рассказали об устойчивости распространенной инфекции к лекарствам

По закону, изъятие органа для трансплантации после смерти человека теперь будет возможным, в случае письменного прижизненного согласия донора.

Напомним, депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект о трансплантации органов. Закон вступает в силу через 1 год после опубликования.