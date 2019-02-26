Порошенко подписал закон о запрете наблюдателей из РФ на выборах в Украине

Президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий гражданам России участвовать в избирательном процессе в Украине. Отныне представители страны-агрессора никак не смогут быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах.

Согласно закону №9524, наблюдателями на выборах в Украине также не смогут быть и те граждане, участие которых инициировала или внесла Россия.

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Порошенко подписал закон 26 февраля, а вступит он в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.

Проект был разработан с целью "минимизировать риски и угрозы вмешательства России в проведении выборов в Украине". В частности, СБУ ранее предупреждала, что Кремль готовит "беспрецедентное вмешательство в выборы" и планирует потратить на работу своих спецслужб около 350 миллионов долларов.

Почему россиянам запретили быть наблюдателями на выборах?

Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора, которая аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

Как в России отреагировали на запрет отправлять своих наблюдателей в Украину?

Посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украине. Причиной такого решения там назвали "соображения безопасности" для своих представителей. Однако, уже 12 февраля Москва передумала и заявила, что продолжит настаивать на участии своих наблюдателей в украинских выборах.

Как в ОБСЕ отреагировали на такой запрет для россиян?

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выразили глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России. По их словам, это противоречит обязательствам Киева в рамках ОБСЕ и не отвечает его интересам.

В то же время, после решения ВРУ, бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет рассматривать участие представителей России для наблюдения за выборами Президента Украины.