Порошенко подписал закон об отбывании наказания в Украине виновных в уничтожении рейса MH-17

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой самолета Боинг-777 рейса МН17 на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает сайт главы государства.

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Ратификация документов обеспечит сотрудничество между компетентными органами государства в рамках расследования дела.

Также соглашение определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к катастрофе самолета, в рамках судебной системы Нидерландов.

Напомним, 12 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Нидерландами касаемое международно-правового сотрудничества в расследовании катастрофы. Документ предусматривает передачу материалов дела из Украины в Нидерланды, возможность подсудимых из Украины принимать участие в рассмотрении дела в Нидерландах в режиме видеоконференции, предусматривает доступ адвокатов из Нидерландов к своим подзащитным в Украине.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпура. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.