Порошенко подтвердил, что Максим Степанов был уволен из-за честных выборов
Президент Петр Порошенко заявил, что уволил бы губернатора Одесской области раньше, если бы узнал, что Максим Степанов перенес выплаты соцпомощи на период после выборов.
Об этом он сказал во время дискуссии со Степановым в эфире телеканала "1+1".
"К сожалению, я просто не знал, что господин Степанов отложил эти выплаты. Если бы знал, он был бы уволен раньше", – признался Порошенко.
Он подтвердил, что результаты выборов в Одесской области его разочаровали и решение об увольнении Степанова было политическим.
При этом Максим Степанов заверил, что люди получат соцпомощь после 22 апреля. И ее нельзя будет расценить как подкуп в пользу какого-то кандидата.
Напомним, ранее Максим Степанов назвал незаконными действия президента и указ об его отстранении. Степанов связывал причину увольнения с честно проведенными в области выборами. Через несколько дней процедура увольнения была соблюдена, и он покинул должность губернатора.