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      Порошенко подтвердил, что Максим Степанов был уволен из-за честных выборов

      89 Читати новину українською
      Максим Степанов
      Максим Степанов

      Президент Петр Порошенко заявил, что уволил бы губернатора Одесской области раньше, если бы узнал, что Максим Степанов перенес выплаты соцпомощи на период после выборов.

      Об этом он сказал во время дискуссии со Степановым в эфире телеканала "1+1".

      "К сожалению, я просто не знал, что господин Степанов отложил эти выплаты. Если бы знал, он был бы уволен раньше", – признался Порошенко.

      Он подтвердил, что результаты выборов в Одесской области его разочаровали и решение об увольнении Степанова было политическим.

      При этом Максим Степанов заверил, что люди получат соцпомощь после 22 апреля. И ее нельзя будет расценить как подкуп в пользу какого-то кандидата. 

      "После того как пошел вал людей, которые начали писать заявления на помощь, мною было принято решение, что это не соответствует критериям. Я решил приостановить выплаты и продолжить их выдачу после 22 апреля. Люди получат эту помощь, но позже. Я считаю, что честный выбор страны, без подкупа, без административного давления, это намного важнее. И спокойно можно подождать 2 недели", – подчеркнул Максим Степанов.
       
      Он добавил, что даже если и не получал от Президента прямых поручений по фальсификации выборов, то все равно считает такие соцпрограммы попыткой подкупа избирателей.
       
      К тому же Максим Степанов отметил, что еще в марте во время Совета регионально развития Порошенко рассказывал об экономических достижениях Одесской области. Поэтому нынешняя риторика главы государства ему непонятна.

      Напомним, ранее Максим Степанов назвал незаконными действия президента и указ об его отстранении. Степанов связывал причину увольнения с честно проведенными в области выборами. Через несколько дней процедура увольнения была соблюдена, и он покинул должность губернатора.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Петр Порошенко Президент Украины Максим Степанов
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