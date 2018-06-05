Порошенко получил подарок от президента "Реала" и посетил знаменитый стадион

Президент Украины Петр Порошенко отправился с рабочим визитом в Испанию. В Мадриде он встретился с президентом футбольного клуба "Реал" Флорентино Пересом и посетил знаменитый стадион "Сантьяго Бернабеу".

Флорентино Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера и фамилии Порошенко. К слову, похожую футболку имеет и украинская шахматистка Анна Музычук.

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Порошенко с именной футболкой от "Реала"



Также Петр Порошенко вместе с супругой посетили подтрибунные помещения стадиона, в том числе и музей, где хранятся трофеи "сливочных". Среди них и кубок Лиги чемпионов, который команда выиграла в финале в Киеве 26 мая.

Флорентино Перес и Петр Порошенко в подтрибунных помещениях "Сантьяго Бернабеу"



Также звездные гости вышли и на газон стадиона, где символически покопали мяч.

Президент "Реала" и семья Порошенко на газоне стадиона