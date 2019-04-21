Порошенко пообещал подписать закон о языке, если Рада примет его в ближайшие дни

Петр Порошенко готов подписать закон о языке в случае, если Верховная Рада поддержит законопроект в ближайшую неделю, ведь до инаугурации Владимира Зеленского, который уверенно побеждает по результатам экзит-пола, он будет продолжать выполнять функции президента.

Об этом Порошенко сказал во время выступления в своем штабе в воскресенье, 21 апреля, после обнародования результатов Национального экзит-пола.

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"Если Верховная Рада на следующей неделе примет закон о языке, я буду счастлив и горд, что именно я, как Президент Украины, буду иметь возможность его подписать, и точно подпишу", – отметил он.

Результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18:00