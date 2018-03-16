Порошенко поручил подготовить изменения в Конституцию о стремлении членства Украины в НАТО и ЕС
Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить изменения в Конституцию Украины относительно закрепления стремления нашего государства к вступлению в НАТО и в Европейский Союз.
Об этом он заявил во время своего рабочего визита в Луганскую и Донецкую области, сообщается на сайте Президента.
Читайте также: Россия лучше готова к войне возле своих границ, чем НАТО, – аналитики из RAND
Я уже, кстати, отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне Основного закона закрепит наше стремление к вступлению в НАТО и в Европейский Союз,
— сообщил он.
Петр Порошенко заявил, что Украина будет настаивать на принятии Плана действий по членству в Альянсе.
"Пусть наши партнеры по НАТО даже не сомневаются, что российские генералы считают войну на Востоке Украины лишь первым этапом войны с Альянсом. Это несмотря на то, что Украина еще не является его членом, мы, наконец, имеем статус аспиранта-страны, претендующей на членство вместе с нашими партнерами из Грузии, другими государствами", — отметил Глава государства.
Выбор редакции
-
Новый госсекретарь США продолжит политику поддержки Украины, – Константин Елисеевсегодня , 00:31
-
После снятия Путина на него "повесят" все преступления России, – журналист16 марта , 22:48
-
В Одессе задержали вооруженную банду похитителей людей: преступники требовали 200 000 долларов16 марта , 21:35