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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Порошенко поздравил Ломаченко с победой над Линаресом

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Ломаченко победил Линареса и получил поздравления от Порошенко
Ломаченко победил Линареса и получил поздравления от Порошенко / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера Василия Ломаченко с победой в бою против венесуэльца Хорхе Линареса.

Соответствующее поздравление глава государства опубликовал в Facebook.

Отметим, что Василий Ломаченко стал новым чемпионом мира по боксу по версии WBA в легком весе, одолев в 10 раунде техническим нокаутом Хорхе Линареса.

"Чрезвычайно успешная ночь для всех болельщиков бокса. Наш Василий Ломаченко одержал очередную победу на легендарной арене Madison Square Garden, уверенно одолев Хорхе Линареса. Поздравляем нашего чемпиона! Ты – мега крутой!" – говорится в поздравлении Порошенко.

Читайте также: Ломаченко – Линарес: яркие фото с боксерского поединка

 

Теги: Новости Украины Новости спорта Петр Порошенко Василий Ломаченко Ломаченко – Линарес Бокс
Источник: 24 Канал
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