Порошенко поздравил Ломаченко с победой над Линаресом

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера Василия Ломаченко с победой в бою против венесуэльца Хорхе Линареса.

Соответствующее поздравление глава государства опубликовал в Facebook.

Отметим, что Василий Ломаченко стал новым чемпионом мира по боксу по версии WBA в легком весе, одолев в 10 раунде техническим нокаутом Хорхе Линареса.

"Чрезвычайно успешная ночь для всех болельщиков бокса. Наш Василий Ломаченко одержал очередную победу на легендарной арене Madison Square Garden, уверенно одолев Хорхе Линареса. Поздравляем нашего чемпиона! Ты – мега крутой!" – говорится в поздравлении Порошенко.

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