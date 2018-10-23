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      Порошенко поздравил украинских призеров юношеских Олимпийских игр-2018: фото и видео

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      Петр Порошенко встретился с украинскими олимпийцами
      Петр Порошенко встретился с украинскими олимпийцами / president.gov.ua

      Президент Петр Порошенко встретился с победителями и призерами III Юношеских Олимпийских игр и их тренерами.

      Украинская сборная на юношеских Олимпийских играх вошла в десятку лучших, тем самым сделав свой вклад в утверждение статуса Украины в мире.

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      В соревнованиях, в которых принимали участие представители более 200 стран, и когда Украина вошла в неофициальном зачете в десятку лучших – это ваш вклад в утверждение статуса Украины в мире,
      – подчеркнул Глава государства.

      В то же время он выразил уверенность, что результат участия на олимпиаде в Буэнос-Айресе является авансом спортсменов в наши будущие победы – в Токио в 2020 году, Париже в 2024 году и в Лос-Анджелесе 2028 года.


      Петр Порошенко встретился с украинскими медалистами ЮОИ-2018

      "И на латиноамериканском континенте знают сейчас Украину с наилучшей стороны. Уверен в том, что это и есть очень большой вклад, аванс в наши будущие победы и в Токио в 2020 году, и в Париже – 2024 году, и в Лос-Анджелесе – 2028 году. Теперь у нас больше оснований для того, чтобы надеяться на награды. А так называемой нашей взрослой сборной следовало бы и поучиться юношеским достижениям", – убежден Порошенко.

      Напомним, что юношеская сборная Украины вернулась с олимпийского Буэнос-Айреса 22 октября. Наши олимпийцы достойно представили страну и завоевали 23 награды.

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      Теги: Спорт Петр Порошенко Юношеские Олимпийские игры
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 23 октября
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