Порошенко поздравил украинских призеров юношеских Олимпийских игр-2018: фото и видео

Президент Петр Порошенко встретился с победителями и призерами III Юношеских Олимпийских игр и их тренерами.

Украинская сборная на юношеских Олимпийских играх вошла в десятку лучших, тем самым сделав свой вклад в утверждение статуса Украины в мире.

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В соревнованиях, в которых принимали участие представители более 200 стран, и когда Украина вошла в неофициальном зачете в десятку лучших – это ваш вклад в утверждение статуса Украины в мире,

– подчеркнул Глава государства.

В то же время он выразил уверенность, что результат участия на олимпиаде в Буэнос-Айресе является авансом спортсменов в наши будущие победы – в Токио в 2020 году, Париже в 2024 году и в Лос-Анджелесе 2028 года.



Петр Порошенко встретился с украинскими медалистами ЮОИ-2018

"И на латиноамериканском континенте знают сейчас Украину с наилучшей стороны. Уверен в том, что это и есть очень большой вклад, аванс в наши будущие победы и в Токио в 2020 году, и в Париже – 2024 году, и в Лос-Анджелесе – 2028 году. Теперь у нас больше оснований для того, чтобы надеяться на награды. А так называемой нашей взрослой сборной следовало бы и поучиться юношеским достижениям", – убежден Порошенко.

Напомним, что юношеская сборная Украины вернулась с олимпийского Буэнос-Айреса 22 октября. Наши олимпийцы достойно представили страну и завоевали 23 награды.

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