Порошенко предложил каждой стране ЕС взять шефство над городами на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели инициативу, чтобы каждая страна Европейского союза подготовила программу шефства насчет оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. На встрече обсуждались вопросы ситуации безопасности на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициативу размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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Глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, на встрече отмечена "необходимость продолжения санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, представители России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отказались предоставить гарантии безопасности персоналу и наблюдателям Миссии ОБСЕ в районе ДФС для осуществления ремонтно-восстановительных работ.