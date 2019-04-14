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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Порошенко придет 19 апреля на "Олимпийский" на дебаты с Зеленским лишь при одном условии

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      Порошенко готов прийти на "Олимпийский" и 19 апреля, но при одном условии
      Порошенко готов прийти на "Олимпийский" и 19 апреля, но при одном условии / solydarnist.org

      Если время дискуссии не будет совпадать с официальным временем дебатов в эфире Общественного, Петр Порошенко придет на дебаты с Владимиром Зеленским на стадион "Олимпийский" и 19 апреля.

      Кандидат в президенты Порошенко появится на стадионе, если время разговора с кандидатом в президенты Зеленским там не будет совпадать с официальным временем дебатов в эфире Общественного. Об этом "5 каналу" рассказал спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

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      По его словам, дебаты на "Олимпийском" не должны противоречить законодательству Украины. Если не будут – тогда Порошенко рассмотрит возможность прийти на стадион и 19 апреля, в этом проблемы нет. Но пока встреча на "Олимпийском" назначена на то время, когда Порошенко согласно закону должен присутствовать на Общественном телевидении.

      Напомним, в воскресенье, 14 апреля, Петр Порошенко в 14:00 придет на стадион "Олимпийский" и будет ждать своего оппонента Владимира Зеленского там.

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      К слову, и на стадионе "Олимпийский", и в студии Общественного говорят, что готовы к проведению дебатов.

      blog_ava
      14 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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      Теги: Новости Украины Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко НСК Олимпийский Выборы Президента 2019 Порошенко и Зеленский
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