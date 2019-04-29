Порошенко приехал во Львов: фото и видео
Действующий Президент Украины Петр Порошенко приехал во Львов на второй день Пасхальных праздников. Свой визит глава государства начал с почтения памяти военнослужащих и Героев Небесной Сотни на Лычаковском кладбище.
Президент вместе с первой леди Мариной Порошенко в сопровождении представителей местной власти возложил венки на могилу героев и пообщался с родственниками погибших.
Читайте также: Порошенко принял участие в пасхальных богослужениях в двух храмах Киева: фото
В церемонии также приняли участие глава ЛОГА Олег Синютка, глава Львовского облсовета Александр Ганущин и мэр Львова Андрей Садовый.
Петр Порошенко приехал во Львов/ Источник: president.gov.ua
Возложение цветов и почтение погибших героев/Источник: president.gov.ua
После этого президент вместе с первой леди отправились в Шевченковский гай, чтобы там присоединиться к пасхальным празднованиям. Присутствующие там львовяне фотографировались с главой государства и время от времени скандировали: "Спасибо".
Позже Петр Порошенко планирует встретиться с львовянами в центре города.
Новость дополняется...