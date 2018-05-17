Порошенко принял участие в ярком флешмобе ко Дню вышиванки: фото и видео

Президент Украины Петр Порошенко 17 мая выступил с речью в Днепре по случаю Дня вышиванки, где даже принял участие в тематическом флешмобе.

Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное на Facebook-странице главы государства.

Отметим, что ранее в социальной сети президент опубликовал видео о традиции вышивания в его семье.

В вышиванки от Закарпатья до Луганщины – различные орнаменты. Но она – одна. Когда мы видим друг друга в вышиванке – сразу же идентифицируем себя как украинцев. Этот символ характеризует нас, как единую нацию, единственный народ !,

– заявил в своей речи Порошенко.

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После этого участники флешмоба поднимали над головами разноцветные таблички, которые образовывали различные орнаменты. Во время этого ведущий флешмоба озвучивал, какому региону Украины присущ тот или иной орнамент.

Отметим, что к флешмобу присоединился и президент, при участии которого было создано финальное изображение – карту Украины с гербом.

Все фото: Укринформ