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      Новым председателем Киевской ОГА стал бывший милиционер Терещук

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      Порошенко назначил нового главу Киевской ОГА
      Порошенко назначил нового главу Киевской ОГА / 24 канал

      Новым председателем Киевской областной государственной администрации Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Терещука.

      Соответствующий  указ №349/2018 появился 30 октября на сайте главы государства.

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      "Назначить Терещука Александра Дмитриевича председателем Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", – отмечено в указе.

      Олександр Терещук Київська ОДА

      Александр Терещук назначен новым председателем Киевской ОГА

      Кто такой Александр Терещук?
      Родился 11 февраля 1964 на Винниччине. Сделал карьеру в правоохранительных органах Украины.
      Работал начальником Печерского районного управления ГУ МВД, позднее начальником главного управления МВД в Киеве, впоследствии занимал должность начальника Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
      С ноября 2012 до июля 2014 года возглавлял Управление МВД Украины в Волынской области, а с июля 2014-го был назначен начальником Главного Управления МВД Украины в городе Киеве. Попал под люстрацию, однако президент Петр Порошенко ее отменил. С апреля 2016 года до недавнего времени был первым заместителем председателя Одесской ОГА.
      24 октября Кабмин рекомендовал назначить Александра Терещука главой Киевской ОГА.

      Кроме указа о назначении Терещука, на сайте главы государства во вторник также появился указ об увольнении с должности председателя Киевской ОГА Александра Горгана. На эту должностей Горган был назначен в октябре 2016-го. Информация, что Горган будет уволен с этой должности появилась в СМИ еще в конце сентября.

      Теги: Новости политики Министерство внутренних дел Петр Порошенко Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 канал
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