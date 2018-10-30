Порошенко назначил нового главу Киевской ОГА

Новым председателем Киевской областной государственной администрации Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Терещука.

Соответствующий указ №349/2018 появился 30 октября на сайте главы государства.

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"Назначить Терещука Александра Дмитриевича председателем Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", – отмечено в указе.

Александр Терещук назначен новым председателем Киевской ОГА

Кто такой Александр Терещук?

Родился 11 февраля 1964 на Винниччине. Сделал карьеру в правоохранительных органах Украины.

Работал начальником Печерского районного управления ГУ МВД, позднее начальником главного управления МВД в Киеве, впоследствии занимал должность начальника Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

С ноября 2012 до июля 2014 года возглавлял Управление МВД Украины в Волынской области, а с июля 2014-го был назначен начальником Главного Управления МВД Украины в городе Киеве. Попал под люстрацию, однако президент Петр Порошенко ее отменил. С апреля 2016 года до недавнего времени был первым заместителем председателя Одесской ОГА.

24 октября Кабмин рекомендовал назначить Александра Терещука главой Киевской ОГА.

Кроме указа о назначении Терещука, на сайте главы государства во вторник также появился указ об увольнении с должности председателя Киевской ОГА Александра Горгана. На эту должностей Горган был назначен в октябре 2016-го. Информация, что Горган будет уволен с этой должности появилась в СМИ еще в конце сентября.