Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма

18 марта, в Российской Федерации запланированы президентские выборы. Однако проходить они будут с нарушением, ведь голосование запланировано на аннексированной территории.

Поэтому Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров не только к политическому осуждения проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и принять надлежащие меры для недопущения своих граждан к так называемому "международному наблюдению". Такое заявление Петр Порошенко сделал во время встречи с Министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

"Намерения Кремля провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма прямо противоречат международному праву", – отметил Президент Украины.

Читайте также: США могут не признать Путина президентом России после выборов: причина

Также в ходе разговора обсудили ситуацию на Донбассе и Крыму, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН. Президент полгодарил за поддержку позиции о необходимости продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.