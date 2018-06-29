Порошенко призвал мир реагировать на узников Кремля, как на отравление в Солсбери

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил за сплоченность мирового сообщества в вопросе, который касается украинских заключенных Кремля. Однако призвал к более решительным действиям для освобождения украинских политзаключенных в России.

Об этом говорится на его странице в Twitter.

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"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и высказывания обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", – написал Порошенко.

Вдячний за згуртованість світової спільноти навколо болючого питання, що стосується українських в’язнів Кремля.



На мій погляд, настав час не стільки для заяв та висловлення стурбованості з боку наших міжнародних партнерів, скільки для рішучих дій у відповідь#LetMyPeopleGo pic.twitter.com/CzlmRLnqDY — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 червня 2018 р.

Напомним, 28 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в российскую колонию, чтобы посетить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, однако ее не впустили к политзаключенному.