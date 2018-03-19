Порошенко призвал составить список лиц, причастных к незаконным выборам в России

Президент Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Россией Крыму.

Соответствующее обращение обнародовано на сайте Президента.

"Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", – подчеркнул Порошенко.

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Петр Порошенко также отметил, что украинский Крым в "оковах российской оккупации превратился в полуостров несвободы и военную базу" и заверил, что украинская власть усилит работу по отстаиванию прав граждан, ныне проживающих на полуострове и по освобождению заложников.

"Мы усилим наши усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций, для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму. Украина также продолжит борьбу за освобождение всех без исключения украинских политических заключенных, находящихся за решеткой на полуострове и в России ", – сказал глава государства.

Напомним, выборы президента прошли в России в воскресенье, 18 марта. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.