Порошенко призвали обменять иранского шпиона на украинца

Президента Украины Петра Порошенко призвали обменять украинского моряка Андрея Новичкова, которого с мая удерживают в тюрьме Тегерана, на осужденного в Украине иранского шпиона.

Об этом сообщает "Думская".

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Семья заключенного украинца узнала, что иранская сторона хочет провести такой обмен.

"Израиль в свое время 146 своих осужденных отдал за одного израильтянина. Петр Алексеевич, очень прошу вас освободить 34-летнего Новичкова и вернуть его в Украину", – рассказала бабушка украинца Елена Вероновская.

Иранца Али Джадуея, аспиранта кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института задержали 31 августа 2016 года по подозрению в передаче секретных военных технологий радиоразведки. Летом 2018 года суд Харькова приговорил иранца к 11 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Ирана.

"Думськая" отмечает, что дело Андрей Новичков в Иране якобы заключен из-за отсутствия доказательств, подтверждающих его вину.

Напомним, одесский моряк Андрей Новичков выехал из Украины в ноябре 2016 года. Он подписал контракт на работу старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На судно Новичков сел неподалеку Шанхая.



В Иране Новичкову грозит смертная казнь по подозрению в убийстве иранского матроса Мохаммада Бахранпура, который выпал за борт судна Arezoo. Оказалось, что Андрей последним видел погибшего. Кроме того, он единственный не мусульманин на борту.