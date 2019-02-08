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      Порошенко проделал огромную работу, – эксперт о закреплении вектора Украины на ЕС и НАТО

      26 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко

      С подачи президента Петра Порошенко Украина заявила всему миру, что вектор нашей внешней политики – окончательная и безвозвратная интеграция в Европейскую цивилизацию.

      Такое заявление на своей странице в Facebook сделал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий, комментируя принятие Верховной Радой изменений в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.

      "Это действительно историческое решение. Теперь никакие внутренние или внешние силы не смогут свернуть нас с избранного пути. И в связи с этим нельзя не отметить огромную работу, проделанную Петром Порошенко на внешнеполитическом фронте. Ведь за последние пять лет мы не только декларировали проевропейский и пронатовский вектор – мы сделали конкретные шаги в этом направлении. И то, что в ЕС и в НАТО их всячески приветствуют, стало еще одним аргументом для тех 334 депутатов, которые проголосовали за инициированное президентом изменение основного закона", – отметил эксперт.

      Он также добавил, что печальная практика 2014 года показала Украине, что у государства-одиночки легко отобрать часть территорий, профинансировать вооруженные банды, которые захватят целые города, и поддерживать их годами.

      "Именно поэтому у нас нет альтернативы. Путин, сам того не ведая, подтолкнул нас к этому решению. НАТО – это единственная реальная гарантия того, что агрессивный сосед не сможет повторить подобную выходку. Иначе он столкнется не только с нашей, теперь уже закаленной в боях, армией, но и с вооруженными силами всех передовых демократических государств ", – уверен политолог.

      По словам Голобуцкого, вступление Украины в Североатлантический альянс отобьет у Путина охоту диктовать нашей стране любые условия с позиции силы.

      "Это будет финальный аккорд, которым мы окончательно вырвемся из-под векового ига прогнившей империи. Подчеркну, что сегодняшнее решение Совета – не только декларация о намерениях. Это еще и гарантия того, что никакие реваншистские силы не смогут вернуть нас обратно на орбиту России" , – считает политолог.

      Путин ведет войну против нас не только на фронте, отметил блогер, но и прилагает огромные усилия, чтобы разъединить нас изнутри. По его словам, предатели всех мастей уже готовы выполнять распоряжения российского президента.

      "Проплаченные московские агитаторы из числа бывших членов "Партии регионов" уже сейчас активно разъезжают по городам и выступают на телеканалах с предложениями окончательно развалить страну (это они называют "федерализацией"), отдать украинские территории под протекторат России (это они называют "договориться с Путиным о мире"). Инициатива Порошенко относительно изменений в Конституцию отрежет им пути к отступлению. И даже если они всеми правдами и неправдами смогут снова оказаться в нашем парламенте, у них не получится отменить основной закон. Им придется его придерживаться. И, по моему мнению, это действительно блестящий ход президента. У нашей страны появилась стратегия – сегодня мы точно знаем, куда мы идем ", – подытожил Алексей Голобуцкий.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины НАТО Петр Порошенко Новости политики
      Источник: 24 Канал
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