Порошенко проиграл из-за того, что его политтехнологи "отстали от жизни", – эксперт

Неудачные лозунги, апеллирование к эмоциям страха и провал глав областей. Из-за ошибок политтехнологов Порошенко проиграл президентские выборы, но не потерял шансов на парламентскую кампанию, если сделает выводы из поражения, – говорят эксперты.

Первой ошибкой штаба, по мнению политологов, была попытка загнать людей в рамки выбора "Путин – не Путин".

"Только я или Путин – это было верхом неуважения к гражданам. Мне трудно понять, почему на пятом году войны была выбрана модель страха. Здесь уже пусть отвечает тот, кто это разрабатывал. Однако очевидно, что страх проиграл радости. Удивительно, что штаб не использовал тезис о спокойствии. Спокойствие против радости – была бы совсем другая концепция", – говорит Ярослав Макитра, руководитель политических программ Центра социальных технологий "Социополис".

Политтехнологи Порошенко сделали классическую ставку на разъединение, тогда как востребованным в обществе стало единство.

"Тезис "Армия! Язык! Вера!" не поддерживала большая часть населения, очень большая – как разъединительный фактор. Зеленский продвигал тезис на объединение. В противоположность узурпации националистического электората, Зеленский показал, что можно говорить людям то, что они хотят слышать. Он говорил вещи, которые нельзя однозначно трактовать – и избиратели его мифологизировали. Каждый видел в нем разное: кто – сторонника России, кто – сторонника НАТО, кто – сторонника закона об украинском языке как единственном государственном, кто – защитника русского. Его заявления были контраверсионными, но каждый избиратель мог видеть в Зеленском частичку себя", – говорит Сергей Быков, политконсультант, председатель Аналитического центра "Инполит".

По его мнению, если украинский политикум захочет подорвать рейтинг Зеленского, ему дадут назначить новое правительство. Вероятно, что в составе нового Кабмина сохранит свое место Арсен Аваков, что ударит по имиджу Зеленского.

Эксперты отмечают, что Порошенко в ходе кампании принял на себя весь негатив, который предназначался власти в целом, и это не могло не повлиять на его рейтинг.

Идеологическая кампания Порошенко с апеллированием к патриотическим лозунгам усилила его шансы на Западе, но стала барьером для получения голосов Востока и Юга.

"Большинство кандидатов в этой кампании делали ставку на идеологическую составляющую, а выиграл тот, у кого идеологии не было как таковой. Месседжи Порошенко были похожи на те, которые сработали в 2004 и 2014 годах, но за это время политическая нация прошла этап трансформации. Я вообще не думаю, что Порошенко вышел во второй тур благодаря патриотической риторике – на этом поле играло много кандидатов. Скорее это произошло благодаря работе его региональной структуры штабов", – говорит Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский Центр общественного развития".

Однако, по мнению политологов, эффект обеспечили именно агитаторы, а не традиционный для любого из предыдущих президентов админресурс. Главы областей той поддержки, которую обещали, не обеспечили. Кто-то еще до первого тура и появления Зеленского уже видел президентом Тимошенко, а часть переоценила собственные возможности.

"Традиционный админресурс, по сути, оказался обнулённым. Ни мэр Харькова Кернес, ни другие должностные лица, которые убеждали, что раз они популярны, то паровозом вытянут рейтинг, этого не дали. Судя по тому, что Ковальчук так и не появился, видимо, попал в опалу. Похоже, что все же сработали пресловутые "сетки", а не вертикаль областных администраций", – говорит руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Вместе с тем, эксперты говорят, что если Порошенко проанализирует ошибки, у него есть большие шансы на победу в парламентской кампании.

"Учиться можно на проигрышах, а не победах. После куража, который сделал эту кампанию, следующим трендом будет возвращение к идеологии. Но без оргструктур это не сработает. Это в Украине работа агитаторов дискредитирована, но в западных государствах она действенна, и часто для самых агитаторов является трамплином в карьере. На самом деле идеологическую составляющую избирателям надо объяснять, полевая работа должна быть", – говорит Валерий Дымов, политолог, директор Центра общественно-информационных технологий "Форум".

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% бюллетеней во втором туре выборов Президента Украины, победу одержал Владимир Зеленский. Шоумен и бизнесмен получил 73,22% голосов избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко свои голоса отдали 24,45% граждан. Всего на выборах Президента проголосовали более 18 млн украинском.