Порошенко прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына и вспомнил об Украине
Президент Петр Порошенко приветствовал результаты исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и выразил надежду, что они учли опыт Украины относительно отказа от статуса ядерной державы.
Об этом глава государства написал в своем Twitter.
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Приветствую результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове в настоящее время уже не является таким невозможным,
– заявил Порошенко.
Украинский президент также выразил надежду, что "гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины".
Напомним, 12 июня состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, поскольку США и КНДР не имеют дипломатических отношений и до сих пор фактически находятся в состоянии войны. По результатам мероприятия, стороны пригласили друг друга в свои страны.