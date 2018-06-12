Порошенко прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына и вспомнил об Украине

Президент Петр Порошенко приветствовал результаты исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и выразил надежду, что они учли опыт Украины относительно отказа от статуса ядерной державы.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

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Приветствую результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове в настоящее время уже не является таким невозможным,

– заявил Порошенко.

Вітаю результати історичної зустрічі президента США з лідером КНДР у Сингапурі. Завдяки рішучому лідерству Президента Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

Украинский президент также выразил надежду, что "гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины".

Сподіваюсь, що безпекові гарантії з боку США у зв’язку з денуклеаризацією півострову врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

Напомним, 12 июня состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, поскольку США и КНДР не имеют дипломатических отношений и до сих пор фактически находятся в состоянии войны. По результатам мероприятия, стороны пригласили друг друга в свои страны.