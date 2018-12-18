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      Порошенко провел встречу с президентом ЕБРР

      24 Читати новину українською
      Президент Украины встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития
      Президент Украины встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития / Президент Украины

      В понедельник, 17 декабря, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакробарти.

      Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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      Президент Украины отметил важность крупных инфраструктурных проектов и проектов по безопасности, которые внедряются с привлечением средств Европейского банка реконструкции и развития, в частности таких как Бескидский железнодорожный тоннель, работу над объектом "Укрытие" и другие проекты в Чернобыльской зоне,
      – говорится в сообщении пресс-службы.

      Президент также приветствовал принятие новой Стратегии Банка по Украине на 2018 – 2023 годы, которая была согласована Советом директоров ЕБРР в октябре.

      Президент ЕБРР заверил, что Банк будет поддерживать структурные изменения в Украину с помощью инвестиций и финансирования инфраструктурных, муниципальных и других важных проектов.

      Теги: Петр Порошенко Новости Украины ЕБРР
      Источник: 24 Канал
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