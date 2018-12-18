Порошенко провел встречу с президентом ЕБРР
В понедельник, 17 декабря, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакробарти.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Читайте также: Порошенко рассказал, как предпочитал русском языке перед украинским
Президент Украины отметил важность крупных инфраструктурных проектов и проектов по безопасности, которые внедряются с привлечением средств Европейского банка реконструкции и развития, в частности таких как Бескидский железнодорожный тоннель, работу над объектом "Укрытие" и другие проекты в Чернобыльской зоне,
– говорится в сообщении пресс-службы.
Президент также приветствовал принятие новой Стратегии Банка по Украине на 2018 – 2023 годы, которая была согласована Советом директоров ЕБРР в октябре.
Президент ЕБРР заверил, что Банк будет поддерживать структурные изменения в Украину с помощью инвестиций и финансирования инфраструктурных, муниципальных и других важных проектов.
Выбор редакции
-
"Украинская православная церковь жива": в бывшей УПЦ МП обозначили свой статус в Украинесегодня , 01:36
-
Как происходил Объединительный собор Украинской православной церкви: появилось видеосегодня , 00:20
-
В Украине может появиться еще один выходной: в этот раз в честь Православной церкви Украины17 декабря , 23:25