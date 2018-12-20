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      Порошенко провел встречу с воинами 72-й механизированной бригады в районе проведения ООС

      57 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Скриншот

      Президент Украины Петр Порошенко прибыл в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе и провел встречу с воинами 72-й механизированной бригады.

      Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

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      Искренне благодарен воинам 72-й механизированной бригады. Проявляя мужество и отвагу, вы надежно удерживаете позиции, защищая Украину от российских захватчиков,
      – написал Порошенко.

      Он такок заметил, что линия обороны Украины укреплена максимально, а украинские воины в любой момент готовы дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора.

       

      Теги: Новости политики Петр Порошенко Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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