Порошенко провел встречу с воинами 72-й механизированной бригады в районе проведения ООС

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе и провел встречу с воинами 72-й механизированной бригады.

Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

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Искренне благодарен воинам 72-й механизированной бригады. Проявляя мужество и отвагу, вы надежно удерживаете позиции, защищая Украину от российских захватчиков,

– написал Порошенко.

Он такок заметил, что линия обороны Украины укреплена максимально, а украинские воины в любой момент готовы дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора.