Порошенко провел встречу с воинами 72-й механизированной бригады в районе проведения ООС
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе и провел встречу с воинами 72-й механизированной бригады.
Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.
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Искренне благодарен воинам 72-й механизированной бригады. Проявляя мужество и отвагу, вы надежно удерживаете позиции, защищая Украину от российских захватчиков,
– написал Порошенко.
Он такок заметил, что линия обороны Украины укреплена максимально, а украинские воины в любой момент готовы дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора.
Источник: 24 Канал
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