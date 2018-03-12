Порошенко рассказал, как накажут организаторов незаконных выборов президента России в Крыму

Украина не будет признавать результаты президентских выборов. которые Россия проведет в аннексированном Крыму. Более того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

При этом президент призывает Европейский союз к аналогичным шагам.

"В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса. Я призвал Европейский союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", – сказал Порошенко.

Напомним, накануне президентских выборов в России действующий глава Кремля Владимир Путин 14 марта планирует посетить оккупированный Крым и Севастополь. Это будет последняя поездка российского лидера перед выборами, назначенными на 18 марта.