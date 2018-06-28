Порошенко рассказал, когда подаст поправки к Конституции о вступлении в ЕС и НАТО
Президент Украины Петр Порошенко готов подать в Верховную Раду поправку в преамбулу Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.
Об этом он написал в своем Twitter.
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"Подам в Верховную Раду обещанную поправку в преамбулу Конституции, которая закрепит две наши стратегические цели, тесно связанные друг с другом – вступление в Евросоюз и членство в НАТО", – написал Порошенко.
Он также выразил убеждение, что нынешний состав Верховной Рады проголосует за эти правки.
"Возможность собрать триста голосов за такое важное решение в нынешнем составе Верховной рады, я твердо в этом убежден, есть", – подчеркнул президент
Источник: 24 Канал
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