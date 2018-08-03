Порошенко сделал важное заявление относительно сотрудничества с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров углубить сотрудничество с ЕС по цифровой экономики, Энергетического союза, таможенного сотрудничества и юстиции и внутренних дел.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

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"Соглашение об ассоциации – это указатель нашей интеграции в ЕС. В развитие моих инициатив в рамках "четырех союзов" поручил правительству принять меры по углублению интеграции в сферах цифровой экономики, энергетического союза, таможенного сотрудничества и юстиции и внутренних дел", – отметил Петр Порошенко .