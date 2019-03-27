Порошенко скупает голоса под видом раздачи бюджетной материальной помощи

В местных бюджетах на 2019 год в нескольких регионах Украины резко увеличились суммы на оказание адресной помощи населению.

Фактически эти средства используются для подкупа избирателей, говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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В начале февраля 2019 года Днепровский городской совет выделил дополнительные 140 миллионов гривен на оказание адресной материальной помощи жителям города, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В местном бюджете эти средства были сняты с ремонта школы, больницы и стадиона.



В Днепре средства были сняты с ремонта школы, больницы и стадиона



Днепровский городской совет выделил дополнительные 140 миллионов

По сравнению с прошлыми годами, сумма на материальную помощь возросла почти в десять раз. Одновременно с этим городской совет максимально упростил порядок ее выдачи и убрал из положения основания для отказа – а именно, если человек подал неполный пакет документов или имеет достаточно высокие доходы.

После этих изменений, чтобы получить материальную помощь, стало достаточно только написать заявление, предоставить копию паспорта и копию идентификационного кода.

Она должна была идти на косвенный подкуп бюджетников. Почему – потому что буквально за несколько дней до этого мы засняли, как в городском совете, прямо в помещении, где проходят сессии, собирают бюджетников и агитируют их за действующего президента,

– рассказывает глава ОО “Общественный контроль” Артем Романюков.

Когда жители Днепра услышали о раздаче средств, под горисполкомом начали собираться огромные очереди желающих их получить. И городской совет был вынужден срочно вернуть старый порядок выдачи материальной помощи и просить подтверждающие документы. Однако, по данным активистов, бюджетникам все еще продолжают давать ее по упрощенной процедуре. Для этого их просят заполнять заявления "задним числом".



Деньги начисляли "задним числом"

Аналогичные очереди в начале года были зафиксированы и в Одесской области. Там тоже раздавали по одной тысяче гривен по упрощенной процедуре. Одесская областная рада накинула на материальную помощь населению дополнительные 90 миллионов гривен. По сравнению с прошлыми годами, сумма снова увеличилась в десять раз. Раздавать эти средства планируют пенсионерам с пенсией до 2,5 тысяч гривен.



В Одессе раздавали деньги по упрощенной процедуре

Средства на материальную помощь населению ежегодно закладываются в бюджеты всех областей и населенных пунктов. Во многих местах эти целевые программы имеют название “Забота”. Но в год выборов их финансирование увеличилось в разы.

Об очередях желающих получить материальную помощь пишут и на Николаевщине. В 2,5 раза увеличился бюджет на нее в городе Херсоне, в пять – в Киеве. Увеличились суммы средств на нее также и в районных бюджетах. Например, беспрецендентную сумму – около 9 миллионов – заложили в этом году в городке Василькове на Киевщине.



В 2,5 раза увеличился бюджет на нее в городе Херсоне, в пять – в Киеве

Для сравнения, 9 миллионов в маленьком городке – это на 30% больше, чем заложено в областном центре Полтаве. Этих средств достаточно, чтобы раздать по 1000 гривен каждому четвертому васильковцу. По факту подкупа избирателей по программе “Забота” в Василькове сейчас расследует уголовное дело полиция.

Журналисты Bihus.Info достали списки жителей городка, которые получали матпомощь, и пообщались с этими людьми. Некоторые из них рассказали, что о возможности получить деньги узнали во время предвыборных соцопросов. Что к подкупу избирателей в Василькове были привлечены агитаторы “провластного кандидата”, озвучивал на эфирах и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также проверка показала, что в списках на помощь встречаются и достаточно материально обеспеченные люди, которые в ней не нуждаются. Другие действительно просили деньги на лечение, но вынуждены были ждать их с конца прошлого года.

В начале марта, когда деньги начали приходить, мы снова пообщались с людьми по телефону от имени представителей горисполкома. На вопрос, за кого они будут голосовать на выборах, большинство отвечали фразой "Как и договаривались", что может свидетельствовать о подкупе. А один житель Василькова озвучил также имя конкретного кандидата – "за Петра Порошенко".



Один из жителей Василькова озвучил имя конкретного кандидата – за "Петра Порошенко"

С комментарием относительно подкупа избирателей за бюджетные средства мы обращались в Администрацию Президента, там свою причастность отрицали.

Смотрите видео полного выпуска "Наши деньги с Денисом Бигусом":