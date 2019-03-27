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      Порошенко скупает голоса под видом раздачи бюджетной материальной помощи

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      В местных бюджетах на 2019 год в нескольких регионах Украины резко увеличились суммы на оказание адресной помощи населению.

      Фактически эти средства используются для подкупа избирателей, говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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      В начале февраля 2019 года Днепровский городской совет выделил дополнительные 140 миллионов гривен на оказание адресной материальной помощи жителям города, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В местном бюджете эти средства были сняты с ремонта школы, больницы и стадиона.

      порошенко вибори дніпро тисяча
      В Днепре средства были сняты с ремонта школы, больницы и стадиона

      вибори порошенко тисяча
      Днепровский городской совет выделил дополнительные 140 миллионов

      По сравнению с прошлыми годами, сумма на материальную помощь возросла почти в десять раз. Одновременно с этим городской совет максимально упростил порядок ее выдачи и убрал из положения основания для отказа – а именно, если человек подал неполный пакет документов или имеет достаточно высокие доходы.

      После этих изменений, чтобы получить материальную помощь, стало достаточно только написать заявление, предоставить копию паспорта и копию идентификационного кода.

      Она должна была идти на косвенный подкуп бюджетников. Почему потому что буквально за несколько дней до этого мы засняли, как в городском совете, прямо в помещении, где проходят сессии, собирают бюджетников и агитируют их за действующего президента,
      – рассказывает глава ОО “Общественный контроль” Артем Романюков.

      Когда жители Днепра услышали о раздаче средств, под горисполкомом начали собираться огромные очереди желающих их получить. И городской совет был вынужден срочно вернуть старый порядок выдачи материальной помощи и просить подтверждающие документы. Однако, по данным активистов, бюджетникам все еще продолжают давать ее по упрощенной процедуре. Для этого их просят заполнять заявления "задним числом".

      вибори тисяча порошенко
      Деньги начисляли "задним числом"

      Аналогичные очереди в начале года были зафиксированы и в Одесской области. Там тоже раздавали по одной тысяче гривен по упрощенной процедуре. Одесская областная рада накинула на материальную помощь населению дополнительные 90 миллионов гривен. По сравнению с прошлыми годами, сумма снова увеличилась в десять раз. Раздавать эти средства планируют пенсионерам с пенсией до 2,5 тысяч гривен.

      порошенко тисяча
      В Одессе раздавали деньги по упрощенной процедуре

      Средства на материальную помощь населению ежегодно закладываются в бюджеты всех областей и населенных пунктов. Во многих местах эти целевые программы имеют название “Забота”. Но в год выборов их финансирование увеличилось в разы.

      Об очередях желающих получить материальную помощь пишут и на Николаевщине. В 2,5 раза увеличился бюджет на нее в городе Херсоне, в пять – в Киеве. Увеличились суммы средств на нее также и в районных бюджетах. Например, беспрецендентную сумму – около 9 миллионов – заложили в этом году в городке Василькове на Киевщине.

      київ херсон порошенко
      В 2,5 раза увеличился бюджет на нее в городе Херсоне, в пять – в Киеве

      Для сравнения, 9 миллионов в маленьком городке – это на 30% больше, чем заложено в областном центре Полтаве. Этих средств достаточно, чтобы раздать по 1000 гривен каждому четвертому васильковцу. По факту подкупа избирателей по программе “Забота” в Василькове сейчас расследует уголовное дело полиция.

      порошенко тисяча васильків

      Журналисты Bihus.Info достали списки жителей городка, которые получали матпомощь, и пообщались с этими людьми. Некоторые из них рассказали, что о возможности получить деньги узнали во время предвыборных соцопросов. Что к подкупу избирателей в Василькове были привлечены агитаторы “провластного кандидата”, озвучивал на эфирах и министр внутренних дел Арсен Аваков.

      Также проверка показала, что в списках на помощь встречаются и достаточно материально обеспеченные люди, которые в ней не нуждаются. Другие действительно просили деньги на лечение, но вынуждены были ждать их с конца прошлого года.

      В начале марта, когда деньги начали приходить, мы снова пообщались с людьми по телефону от имени представителей горисполкома. На вопрос, за кого они будут голосовать на выборах, большинство отвечали фразой "Как и договаривались", что может свидетельствовать о подкупе. А один житель Василькова озвучил также имя конкретного кандидата – "за Петра Порошенко".

      порошенко тисяча вибори
      Один из жителей Василькова озвучил имя конкретного кандидата – за "Петра Порошенко"

      С комментарием относительно подкупа избирателей за бюджетные средства мы обращались в Администрацию Президента, там свою причастность отрицали.

      Смотрите видео полного выпуска "Наши деньги с Денисом Бигусом":

       

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости Киева Деньги Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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