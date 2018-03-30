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Порошенко сообщил о начале запуска 4G в Украине

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С сегодняшнего дня в Украине начала работать 4G, – Порошенко
С сегодняшнего дня в Украине начала работать 4G, – Порошенко / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 30 марта в Украине начала функционировать связь четвертого поколения или 4G.

Соответствующее сообщение появилось на его странице на Facebook.

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По его словам, операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины.

Кроме того, гарант поздравил украинцев с таким событием.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что 30 марта 4G в Украине пообещал запустить мобильный оператор Vodafone Ukraine. Кроме того, в пресс-службе lifecell и Киевстар сообщили, что они тоже ожидают получения необходимых разрешений в ближайшее время и готовы к запуску.

Теги: Новости Украины мобильные устройства Информационные технологии Техно Президент Украины Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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