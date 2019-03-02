Порошенко срывает шапки, а Тимошенко жалуется: как кандидаты готовятся к выборам

Украина в ожидании 31 марта 2019 года, ведь именно в этот день будут избирать президента Украины. Поэтому кандидаты начали тщательную подготовку к этому дню – одни срывают шапки у избирателей, а другие объединяются.

Шапочная история Порошенко

Действующий президент Петр Порошенко пошел не своим путем и в Запорожье решил снять шапку с головы девушки. Для баланса, похоже, еще и дернул за нос мужчины.

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В Администрации Президента это назвали случайностью. Однако этим так и не удалось оправдать скандал, потому Порошенко взялся сам объяснять. Заверил, что внес в парламент законопроект, которым хочет восстановить отмененную на днях ответственность за незаконное обогащение. И обвинил внутренних врагов в нападении на армию. А еще появился на форум семьи, где другие политики признавались в гомофобии.

Смотрите видео как Петр Порошенко сорвал шапку с девушки:

Объединение Садового с Гриценко

В первый день весны и лед тронулся. Двое кандидатов наконец объединились. Честный и следующий теперь вместе, а это ломает все расклады избирательных рейтингов и гадалок. Андрей Садовый должен получить Оскар за то, что выдержал избирательную интригу.

Вместе с другим кандидатом Анатолием Гриценко Садовый сходил на таинственный обед в столичном кафе и решил поддержать его на выборах.



Встреча Садового и Гриценко в Киеве

А еще Андрей Садовый покритиковал "шапочную историю" Порошенко и увидел в этом признаки насилия в семье.

Садовый упрекнул Порошенко за сорванную с девушки шапку в Запорожье: видео

Жалобы от Тимошенко

Юлия Тимошенко снова ходила в гости к Министерству внутренних дел. И все еще жалуется туда на Петра Порошенко. Мол, тот не только ворует у армии, а фальсифицирует выборы.

А еще кандидат в президенты рекламирует весну и тюльпаны. Будет весна – будет победа.

Зеленский в поисках наблюдателей

Не допустить фальсификаций хочет и Владимир Зеленский. Для этого собирает всех желающих в наблюдатели. Помогают ему его коллеги по "95 кварталу".

Кроме того, Зеленский впервые появился на ток-шоу в качестве кандидата. Конечно же, на канале "1+1". Но по скайпу в студию на Подоле включался из офиса на Печерске. Но эксцентрично пообещал, что когда-то придет лично: "Зуб даю". Его избиратели, наверное, теперь представляют, как перевести это на английском для мировых дипломатов.



В сети смеются с выражения Зеленского

У Ляшко цветут липы на душе

А у Олега Ляшко "цвели липы", ведь он праздновал День рождения певицы Лилии Сандулесу. И еще обещал детям молоко и мед. Успел также покритиковать историю с шапками Порошенко. Сказал, что он бы так точно не сделал: "Ляшко на людей шапки будет надевать".



Олег Ляшко празднует День рождения Лилии Сандулесу