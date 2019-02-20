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      Порошенко, Тимошенко и Парасюк: изменились ли политики, которые были на Майдане

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      Порошенко, Тимошенко и Парасюк: изменились ли политики, которые были на Майдане
      Порошенко, Тимошенко и Парасюк: изменились ли политики, которые были на Майдане / Настоящее время

      20 февраля проходит 5-я годовщина со дня расстрелов Героев Небесной Сотни. Стоит напомнить, что украинские политики – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Парасюк и другие – также присутствовали на Майдане.

      Как это было и изменились ли политики – в прямом эфире 24 каналу рассказал нардеп Владимир Парасюк.

      Читайте также: Расстрелы на Майдане: появилось видео с Порошенко возле раненых активистов

      Во время событий на Майдане тогда еще народный депутат Петр Порошенко забрался на бульдозер и призвал митингующих не брать штурмом Администрацию Президента, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Он рассказал, что у АП стояло около 50 "титушок", которые могут устроить провокации.

      Петро Порошенко на Майдані
      Петр Порошенко на Майдане

      22 февраля 2014 года Юлия Тимошенко, выйдя на свободу, приехала на Майдан и выступила с речью перед участниками протеста. Однако слова Тимошенко о том, что она может выступить президентом, вызвали нарекания у всех присутствующих.

      Юлія Тимошенко також виступила на сцені Майдану
      Юлия Тимошенко также выступила на сцене Майдана

      А участник Майдана Владимир Парасюк, который впоследствии стал народным депутатом, 21 февраля 2014 года вышел на сцену Евромайдана и поставил ультиматум – если политики до 10 часов 22 февраля не выступят с заявлением, чтобы Янукович уходил в отставку с поста президента, то они пойдут на штурм с оружием.

      Выступление Владимира Парасюка на Майдане: смотрите видео

      Парасюк объяснил разницу между собой и Порошенко с Тимошенко. "К событиям на Майдане я никогда не был в политике. Я просто был человеком, который хотел перемен в стране. Тогда я понимал, что это дорога в один конец – мы едем в Киев и должны вернуться с победой", – сказал он. И добавил, что такие политики, как Тимошенко и Порошенко, не изменились после Революции достоинства.

      Если бы эти люди таки изменились, то и наша страна изменилась бы. Политический класс только создал возможность новым людям попасть в Верховную Раду и органы исполнительной власти. Поэтому политики запустили какой-то процесс, но сейчас стоит не дать ему остановиться, чтобы власть не взяла реванш. Майдан больно ударил по системе власти, теперь вопрос в том, починят ли они ее, или все же эта система развалится,
      – заявил Парасюк.

      Что известно о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года?Во время расстрелов погибло более сотни протестующих, еще несколько тысяч получили ранения. Да, мирный протест на Майдане перешел в горячую стадию. Запланированный митинг под Верховной Радой превратился в кровавую бойню. Тогда погибли 23 активистов Майдана и 5 правоохранителей. Еще 500 человек получили ранения. 19 февраля от пуль снайперов в горящем Доме профсоюзов погибли 8 человек.

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      Теги: Жертвы Петр Порошенко Владимир Парасюк Евромайдан Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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