Порошенко трогательно поддержал хорватов перед футбольным матчем со сборной Англии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов поддержать настоящих друзей украинцев, хорватов.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

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История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорваты,как никто другой знают, чего стоит поддержка в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена,

– написал Порошенко.

Он также отметил, что Украина всегда готова поддержать настоящих друзей.

Історія відносин українців та хорватів сягає корінням у глибину віків



Хорвати як ніхто інший знають, чого вартує підтримка в дні тяжкого протистояння. Тим цінніші для нас слова підтримки Домагоя та Огнена



Україна, звичайно, теж готова підтримати справжніх друзів



Слава Україні! pic.twitter.com/9WnZtp6DMg — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 липня 2018 р.

Добавим, что 11 июля сборная Хорватии встретится со сборной Англии в полуфинале Чемпионата мира по футболу-2018.

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионате мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!". После этого ФИФА вынесло предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все таки оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение". Уже после этого было опубликовано еще одно видео с Домагоем Видой, где он снова передает привет Киеву (игрок провел 5 лет в киевском "Динамо") и использует лозунг "Слава Украине!".