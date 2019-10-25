Порошенко убеждал меня не выходить из "Партии регионов": эксклюзивное интервью с Гончаренко

О депутатстве в "Партии регионов" и решении покинуть ее, о предложении Петра Порошенко и "Европейской Солидарности" и об отношении к русскому языку – в программе Даниила Мокрика "Ролевые игры" рассказал нардеп, член партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

"Чтобы не вызвать проблем, я шел как самовыдвиженец"

Когда я вас представлял бы, то автоматически сказал, что вы депутат "Европейской солидарности". Однако, при этом, у меня возникает когнитивный диссонанс, потому что на выборы вы шли беспартийным, самовыдвиженцем. При том предыдущие 5 лет вы были в БПП. Что это был за эпизод беспартийного выдвижения?

Ну, я и сейчас беспартийный, но член партии "Европейская солидарность".

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Однако перед этим вы были членом партии БПП?

Ну, вы же знаете у нас одна партия БПП перешла в "Европейскую Солидарность". Я, мне кажется, свой партийный путь прошел. Пока я беспартийный и хочу быть беспартийным.



Алексей Гончаренко

Почему?

Не знаю, потому что я в партии был. Партия сейчас испытывает определенные пертурбации.

Вам не подходит?

Если бы мне не подходило, то я бы не был во фракции "Европейская Солидарность". Но партия – партия, а фракция – фракция. Кроме того, почему я шел самовыдвиженцем – потому что меня поддерживали и несколько других общественных организаций: местные, патриотические, проукраинские партии поддерживали мою кандидатуру. Поэтому, чтобы не вызвать каких-либо проблем и споров, я шел как самовыдвиженец. Хотя, как вы знаете, меня все ассоциировали с БПП. Я действительно был 5 лет в партии и сейчас я в "Европейской Солидарности".

Вы хотите отмежеваться от Петра Порошенко?

Если я бы хотел отмежеваться, то я бы не входил. И если бы я хотел отмежеваться, то вышел бы из фракции БПП в парламенте, что я не делал. Я был заместителем председателя фракции БПП и я не прекращал быть заместителем на выборах. И все это знали, я на каждой встрече я разговаривал об этом.

Однако, мне казалось, что я, идя именно от округа, должен идти самовыдвиженцем. Там есть специфика, где я должен представлять интересы всех людей, вне зависимости от партийной составляющей. И для меня было очень важно, чтобы я, так оно и произошло, единственный, условно, проукраинский кандидат на все 11 округов Одесской области. Четко проукраинский, прозападный и выступаю за НАТО, который победил в Одесской области.

Вы победили потому, что отмежевались от Порошенко?

Нет, не поэтому. Вы можете прочитать мою программу, там есть Евросоюз и др. Да, в ЦИК опубликованной была программа из местных вопросов, но в разговорах с людьми и других материалах я всегда подчеркивал тему, что я ориентирован на ЕС. Поэтому я хотел не замыкаться в какой-то одной партии, а наоборот – расширяться.



Петр Порошенко / Фото 24 канала

Вам "Европейская Солидарность" предлагала вступить в партию или нет?

Нет, такое предложение не прозвучало. У меня был разговор с Порошенко о том, чтобы пойти по списку партии и там можно было это обсудить, но я к тому времени уже более года работал в округе и собирался идти именно так на выборы.

Конечно, если бы мне сказали: "заходи в десятку "Европейской Солидарности", но этого не предлагали.

"Янукович двигал Украину в ЕС"

Этот вопрос я задаю не просто так, ведь вы 9 лет были членом "Партии регионов". Поэтому здесь стоит вопрос партийной определенности. Почему вы вышли из "Партии регионов"?

Я много раз это объяснял. Я был членом "Партии регионов", в основных документах которой было указано "курс на ЕС". И я всегда говорил, что вижу Украину частью Европы.

Я все понимаю про Януковича, можете мне не говорить. При этом, хочу вам напомнить, что экс-президент Янукович до определенного момента сделал, например, по соглашению об ассоциации с ЕС очень много и на самом деле двигал страну к этому соглашению. Я считал, что это правильно.

"Порошенко убеждал не выходить из "Партии регионов"

Осенью 2013 года, как мы все помним, он развернул государственный корабль на 180 градусов и сказал, что мы идем в другую сторону. Поэтому я сразу начал говорить о том, что нашей целью является Европа и то, что происходит – неправильно.

После законов 16 января я для себя определил, что мне в "Партии регионов" делать нечего, поэтому поехал в Киев, где встретился с Порошенко и другими политиками и сказал, что поддерживаю Майдан и Революцию достоинства и готов стать рядом. Мне ответили, что важно то, что я имею пост в одесской области, потому что если ситуация начнет развиваться плохо, то важно, чтобы люди с официальной позиции могли поддержать наше движение. Поэтому сейчас тебе не нужно выходить и составлять какие-то полномочия,

– сказал Гончаренко.

Но 19 февраля вы же вышли из партии.

Да, но 19 февраля, когда начали просто убивать людей на Майдане, простите, пачками, то я уже физически не мог там находиться. Я вышел из партии, когда Янукович сидел на Банковой.

Но это произошло не в тот момент, когда "Партия регионов" развернула Украину на 180 градусов. Это значительно позже.

Я пытался своими заявлениями и словами как-то убеждать, что мы не должны отступать и поддерживать это движение, которое было. Но когда я увидел, что все это не получается.



Виктор Янукович / Фото 24 канала

Вы записали обращение тогда, когда выходили и сказали такую ​​вещь: "В стране начинается гражданская война. Как в любом конфликте, в этом виноваты обе стороны". Мне интересно, в чем была вина протестующих?

Сегодня я бы сказал иначе, но на тот момент мое обращение было адресовано членам "Партии регионов" и одесситам. С точки зрения этих людей, они считали, что любое гражданское беспокойство – это проблема. А я пытался аргументировать, чтобы они услышали, что я человек, который был вместе с ними много лет в одной партии, но то, что происходит, вышло за пределы.

То, что были такие настроения в одесской области – это же отчасти результат того дискурса, который вы поддерживали до этого.

Да, безусловно, в этом есть моя вина.

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"Русский язык не является собственностью Путина"

Я, когда читал вашу биографию, вы из своих достижений указывали, что вы добились статуса для русского языка.

Если вы спросите сегодня мое отношение к русскому языку, то я скажу, что не считаю его собственностью Путина и не считаю тех, кто говорит по-русски, меньше патриотами Украины, если они хотят ими быть. Я неоднократно был на фронте и могу сказать, что там русскоязычных не меньше, чем украиноязычных.

Другой вопрос, что с момента, как Россия начала агрессию, сегодня любую просьбу о русском языке воспринимают по-другому.

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