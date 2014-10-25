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      Порошенко уволил руководителей УСБУ Днепропетровской и Тернопольской областей

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко своими указами уволил с должностей начальников управлений Службы безопасности Украины в Днепропетровской и Тернопольской областях.

      Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства

      В Днепропетровской области должности лишился Геннадий Грищенко, а в Тернопольской — Владимир Захарец. 

      Кроме того, сегодня Петр Порошенко уволил 6 председателей районных государственных администраций.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко СБУ Новости Днепра Тернополь ТОП
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 25 октября 2014
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