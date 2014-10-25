Порошенко уволил руководителей УСБУ Днепропетровской и Тернопольской областей
Президент Украины Петр Порошенко своими указами уволил с должностей начальников управлений Службы безопасности Украины в Днепропетровской и Тернопольской областях.
Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.
В Днепропетровской области должности лишился Геннадий Грищенко, а в Тернопольской — Владимир Захарец.
Кроме того, сегодня Петр Порошенко уволил 6 председателей районных государственных администраций.
Источник: Телеканал новостей "24"
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