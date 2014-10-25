Порошенко уволил руководителей УСБУ Днепропетровской и Тернопольской областей

Президент Украины Петр Порошенко своими указами уволил с должностей начальников управлений Службы безопасности Украины в Днепропетровской и Тернопольской областях.

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства. В Днепропетровской области должности лишился Геннадий Грищенко, а в Тернопольской — Владимир Захарец. Кроме того, сегодня Петр Порошенко уволил 6 председателей районных государственных администраций.