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      Порошенко уволил с должности своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина

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      Борис Бабин
      Борис Бабин / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко обнародовал указ, которым уволил с должности своего постоянного представителя в АР Крым Бориса Бабина.

      Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

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      Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению,
      – говорится в документе.

      Сам Бабин уже успел прокомментировать увольнение на своей Facebook-странице.

      Хочу искренне поблагодарить моих близких и тех, кто был рядом эти пятнадцать месяцев – за терпение и выдержку. Остальным спасибо за бесценный опыт,
      – написал он.

      Кроме этого, экс-представитель президента в Крыму отметил, что борьбу за деоккупацию полуострова никто не отменяет, а работы хватит всем.

      Причины своего увольнения он не назвал, лишь написал в ответ комментаторам статьи, что когда-нибудь объяснит все в мемуарах.

      Добавим, что должность постоянного прдставителя Президента Украины в Крыму Бабин занимал с августа 2017 года.

      Новость дополняется...

      Теги: Петр Порошенко Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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