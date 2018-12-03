Порошенко уволил с должности своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина
Президент Украины Петр Порошенко обнародовал указ, которым уволил с должности своего постоянного представителя в АР Крым Бориса Бабина.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Читайте также: Украинский консул направил запрос для посещения заключенных в РФ моряков, – Денисова
Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению,
– говорится в документе.
Сам Бабин уже успел прокомментировать увольнение на своей Facebook-странице.
Хочу искренне поблагодарить моих близких и тех, кто был рядом эти пятнадцать месяцев – за терпение и выдержку. Остальным спасибо за бесценный опыт,
– написал он.
Кроме этого, экс-представитель президента в Крыму отметил, что борьбу за деоккупацию полуострова никто не отменяет, а работы хватит всем.
Причины своего увольнения он не назвал, лишь написал в ответ комментаторам статьи, что когда-нибудь объяснит все в мемуарах.
Добавим, что должность постоянного прдставителя Президента Украины в Крыму Бабин занимал с августа 2017 года.
Новость дополняется...