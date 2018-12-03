Порошенко уволил с должности своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал указ, которым уволил с должности своего постоянного представителя в АР Крым Бориса Бабина.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

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Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению,

– говорится в документе.

Сам Бабин уже успел прокомментировать увольнение на своей Facebook-странице.

Хочу искренне поблагодарить моих близких и тех, кто был рядом эти пятнадцать месяцев – за терпение и выдержку. Остальным спасибо за бесценный опыт,

– написал он.

Кроме этого, экс-представитель президента в Крыму отметил, что борьбу за деоккупацию полуострова никто не отменяет, а работы хватит всем.

Причины своего увольнения он не назвал, лишь написал в ответ комментаторам статьи, что когда-нибудь объяснит все в мемуарах.

Добавим, что должность постоянного прдставителя Президента Украины в Крыму Бабин занимал с августа 2017 года.

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