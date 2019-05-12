Порошенко в конце каденции нароздавал орденов: награду получил и скандальный экс-"регионал"

Действующий украинский президент Петр Порошенко наградил государственными наградами большое количество людей, среди которых довольно интересные фамилии. К примеру, орден "За заслуги" I степени получил бывший нардеп от "Партии регионов" и одновременно скандальный застройщик Игорь Лысов, правда, в указе украинского гаранта его указали в качестве президента Федерации Украины по прыжкам в воду.

Указ Порошенко от 4 мая размещен на официальном сайте президента. Среди других здесь можно заметить и фамилию Лысова. Его, как и остальных, Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

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Лысов – бывший нардеп от "Партии регионов" двух созывов. Скандальный застройщик. В 2009 году стал известным из-за того, что его пасынок с ножом напал на водителя поливочной машины в Киеве. Пасынок гонял ночью по городу на джипе и коммунальный транспорт ему очень мешал. Дело пасынка, ожидаемо, замяли. Затем Лысов просил разрешения построить храм в Киеве. Жители Голосеевского района на общественных слушаниях позволили с условием, чтобы храм принадлежал Украинской автокефальной церкви (УАПЦ). Лысов пообещал. А когда храм построили, Лысов передал его Московскому патриархату,

– подчеркнул, со своей стороны, журналист Дмитрий Гнап.

Добавим, что Спасо-Преображенский собор в Киеве (храм, который построил Лысов) после образования Православной церкви Украины все же вошел в ее состав. Ведет службу здесь митрополит Александр (Драбинко).

"Вишенка на торте. В 2015-м году Генпрокуратура открыла дело из-за масштабной строительной аферы со стороны застройщика "Лико-Град" ("Лико" означает: "Лысов и Компания"). Юрий Луценко, чем завершилось дело? Лысова наказали орденом?" – возмутился Гнап.



Порошенко наградил скандального экс– "регионала" Лысова орденом "За заслуги" I степени

Среди других интересных лиц, которых Порошенко решил наградить конце своей каденции, отметим:

– министра культуры Евгения Нищука и руководителя Главного департамента Администрации Президента Юрия Онищенко (оба получили орден князя Ярослава Мудрого V степени);

– заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева и первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива (оба получили орден "За заслуги" II степени);

– председателя общественной организации "Безопасность и взаимодействие в Украине", активиста Семена Кабакаева, советника Порошенко и представителя его избирательного штаба Олега Медведева, руководителя Главного департамента Администрации Президента Ярослава Мельника, председателя Киевской облгосадминистрации Александра Терещука и пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко (все получили орден "За заслуги" III степени);

– начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, полковника Андрея Саленкова (получил орден Богдана Хмельницкого III степени);

– руководителя аппарата Днепропетровской облгосадминистрации Айну Тимчук (получила орден княгини Ольги III степени);

– сестру Софии Ротару Аурику (полное имя – Аурелия Михайловна Ротару) (получила звание Народной артистки Украины).

Заметим, что за такое большое количество наград, орденов и званий, которые в последнее время начал раздавать Порошенко, его сильно раскритиковал избранный президент Владимир Зеленский.