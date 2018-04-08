Порошенко в Пасхальную ночь молился с простыми людьми в храмах Киева: фоторепортаж

В Пасхальную ночь Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной и детьми принял участие в праздничных богослужениях в нескольких храмах Киева.

Как написал гарант на своей странице в Facebook, "нынешняя Пасха – это особенный день, потому что вместе с ним приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади".

Читайте также: В Украину привезли Благодатный огонь

"Давайте сегодня вместе помолимся за наших защитников и мир для нашей Украины", – подчеркнул политик.

В пресс-службе украинского президента в свою очередь сообщили, что во Владимирском кафедральном соборе президентская семья вместе с Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом, настоятелем храма протоиереем Борисом и верующими прошла Крестным ходом, а потом имело место Пасхальное богослужение, которое провел предстоятель УПЦ-КП .

Кроме того, глава государства посетил Монастырь Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви, где принял участие в торжественной Пасхальной Святой Литургии, а после присоединился к праздничной литургии прихожан Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, где в Трапезной церкви службу отправил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

"Во всех святынях Петр Порошенко поздравлял верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым", – добавляют в пресс-службе Президента Украины.

Напомним, 1 апреля во время рабочей поездки в прифронтовый Мариуполь Петр Порошенко передал украинским военным куличи, которые испекла его жена Марина.