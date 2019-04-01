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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Порошенко в прошлом году заработал почти в 100 раз больше, чем в 2017 году

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      Порошенко заработал почти 1,56 миллиарда гривен в 2018 году
      Порошенко заработал почти 1,56 миллиарда гривен в 2018 году / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,56 миллиарда гривен доходов за прошлый 2018 год. В то же время, в 2017 году его прибыль составила почти в 100 раз меньше – всего 16,3 миллиона гривен.

      Помимо миллиардных доходов, действующий президент имеет недвижимость и земельные участки на 77,5 миллиона гривен и более 100 компаний в собственности. Об этом свидетельствуют данные в его электронной декларации за 2018 год.

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      Глава государства задекларировал 1,1 миллиарда гривен дивидендов от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG, 400 миллионов гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд" Прайм Эссетс Кэпитал".

      Зарплата президента составляет 336 тысяч гривен дохода. 777 тысяч составил доход от отчуждения недвижимого имущества. Почти 21 миллион  проценты по депозитам в "Международном инвестиционном банке".

      В декларации главы государства указаны 15 объектов недвижимости, среди которых земельный участок площадью 33,1 тысячи квадратных метров и четыре квартиры.

      Президент также задекларировал два авто – Mercedes-benz 2010 года выпуска и автомобиль жены Jaguar 2018 года выпуска. Имеет Порошенко и несколько дорогих часов от Hublot, Breguet, Patek Phillip.

      Жена президента Марина Порошенко имеет драгоценности от Cartier, Carrera y Carrera, Dior, Leo Pi33o, Damiani, а также часы от Hublot. Кроме того у первой леди есть черная норковая шуба от Rinoi, полушубку из соболя Simonetta Revizza и несколько дорогих сумочек.

      Порошенко наличными хранит почти 1 миллион долларов, 11,4 тысячи евро, 10,56 миллионов гривен и 8 тысяч фунтов.

      В 2018 году президент потратил 328,6 миллиона гривен – 130 миллионов на покупку ценных бумаг, 122,9 миллионов на рекламу, 39,8 миллионов гривен заплатил налога, а 481,2 тысяч гривен за комуслуги.

      Отметим, Петр Порошенко по предварительным подсчетам избирательных бюллетеней проходит во второй тур президенстьких выборов. Его конкурентом станет Владимир Зеленский.

      Подсчет официальных результатов выборов президента Украины:

      1. Владимир Зеленский – 30,27%
      2. Петр Порошенко – 16,52%
      3. Юлия Тимошенко – 13,08%
      4. Юрий Бойко – 11,52%
      5. Анатолий Гриценко – 7,11%.

       

       

       

       

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Деньги е-декларирование
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