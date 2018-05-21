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Порошенко ведет себя как бизнесмен в вопросе создания Антикоррупционного суда, – эксперт

Pro новости 26 Читати новину українською

О заседании Верховной Рады относительно Антикоррупционного суда и захваченных в плен призывниках – в программе "Pro новости" рассказали глава центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и военкор Евгений Назаренко.

О заседании Верховной Рады относительно Антикоррупционного суда

Виталий Шабунин сказал, что главную роль в выборе кандидатов судей в Антикоррупционный суд будут выполнять международные эксперты, которые имеют право вето.

Похожая история была с Верховным судом, когда конечное решение было исключительно за квалификационной комиссией, потому Антикоррупционный суд будет таким, каким сейчас является Верховный суд. Пока что это устраивает только Администрацию Президента, но не Украину, МВФ или Венецианскую комиссию,
– сказал Виталий Шабунин.

"Я не понимаю, почему так спешит Петр Порошенко в выборе судей Антикоррупционного суда, ведь нас МВФ не уговаривает. Они отметили, что есть требования к получению транша, а если Украина не захочет их выполнять, то и транша не получит. Порошенко ведет себя как бизнесмен, он думает, что малый кредит – это его проблема, а большой – проблема кредитора, но это не бизнес, это немного другая сфера", – заявил председатель Центра противодействия коррупции.

Виталий Шабунин также добавил, что история с Александрой Устиновой, которую вызвали на допрос, – это давление преимущественно на нее, потому что она является свидетелем по уголовному делу Шабунина с Филимоненко. Удивительно в этой ситуации то, что правоохранители только сейчас открыли уголовное производство по тому инциденту, который случился еще в мае 2017 года.

О захваченных в плен призывниках

Военный корреспондент Евгений Назаренко рассказал, как на самом деле взяли в плен российских боевиков.

Как захватили трех боевиков? Группа батальона "Донбасс" со стороны Майского, это наше село, по полю прошла сепаратистов, обошли их сзади. И один из украинских командиров забегает к сепарам и кричит: "Шо вы вообще расселись? Вообще боевая тревога объявлена!". Они вообще, говорят, "высадились": "Так командир, мы не... Нам не доложили". Ну и он: "Не доложили? Зубами в пол!", – рассказал военкор.

По его словам, только один из четырех, россиянин, которого убили, схватился за оружие. Назаренко отметил, что такие операции всегда планируются заранее, ведь надо понимать, как подходить, и кто там будет. На план идет примерно месяц, чтобы точно все знать и не понести потерь со своей стороны.

Также он добавил, что мост, который взорвали украинские военные, был в очень глубоком тылу.

Вообще этот мост соединяет Луганск и Донецк. То есть теперь боевикам будет очень сложно подвозить новую живую силу, им придется очень-очень в объезд ехать. Если, например, сейчас пойдет обострение на Донецком направлении, под Горловкой, то боевики из Луганска будут очень долго ехать, могут не успеть",
– сказал Назаренко.

Больше смотрите в программе "Pro. Новости".

Теги: Война на Донбассе Виталий Шабунин Pro новости Администрация Президента Петр Порошенко Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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