Порошенко включив окуня: які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ

Розпочнемо з мрії давньої, болючої мрії Петра Порошенка – звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Він призначив одним з трьох аудиторів НАБУ – Павла Жебрівського. Так, це той Жебрівський, який ще кілька тижнів тому керував Донецькою адміністрацією. Раніше двох інших аудиторів раніше призначили Уряд та Верховна Рада.

Єдиною підставою для звільнення Директора НАБУ Артема Ситника – є негативний висновок цих аудиторів. Щоб забезпечити такий негативний висновок, Порошенку і потрібно було, аби одним з аудиторів стала його людина. Павло Жебрівський – саме такий, президентський кадр. Судіть самі, Жебрівський – давній соратник Петра Порошенка. На початку 2000 років Павло Жебрівський став першим заступником нинішнього Президента у партії "Солідарність".

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Очевидно, саме ця обставина дозволила йому у квітні 2005 року очолити Житомирську обласну державну адміністрацію, а 2015 року стати керівником управління Генпрокуратури. До речі, нічого особливого за час перебування на чолі одного з ключових управлінь ГПУ Жебрівський не досягнув. Можливо, він на повну показав свої антикорупційні здібності, очоливши Донецьку адміністрацію?



Павло Жебрівський

Ну, здібності свої він там точно яскраво продемонстрував. Розповім вам про окремі (далеко не всі) тендери, що відбулися під його керівництвом. Так, підлеглі Жебрівського на майже два мільйони закупилися цвяхами за значно вищими від ринкових цінами. Наприклад, будівельні цвяхи куплені ними за 49 гривні за кілограм, на ринку продаються за 24 гривні. Шиферні цвяхи, які вони замовили за 40,65 гривні за кілограм, спокійно можна купити за 30 гривень.

Та сама історія з закупівлею будівельних матеріалів за значно завищеними цінами. Наприклад, 311 мішків цементу по 50 кілограмів замовили за ціною – 125 гривень за мішок, тоді як їх можна спокійно придбати за 75 гривень за мішок. Тобто їх замовили майже удвічі дорожче ринкових цін!

А ще прокуратура підозрює підлеглих Жебрівського у привласненні коштів при укладанні угод на постачання постів спостереження за станом атмосферного повітря на загальну суму понад 41 мільйонів гривень. Слідство встановило, що аналізатори пилу були придбані через офшорну компанію.

І таких тендерів під керівництвом Жебрівського – десятки. Одразу видно, людина добре розбирається в корупційних схемах. Щоправда, те яку позицію щодо цих схем займає Жебрівський, схоже, вона прямо протилежна позиції НАБУ і нашій з вами. Однак у призначенні Жебрівського є і хороша частина –воно незаконне. Порошенкові так кортіло призначити свого аудитора, що він перестарався. Жебрівський не має досвіду, який вимагає закон.

26 стаття Закону України "Про НАБУ" визначає, що аудитор НАБУ повинен мати досвід роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях. Павло Жебрівський такого досвіду не має. Більше того, він це сам підтвердив, коли факт його невідповідності закону з’ясували журналісти, Жебрівському довелося відповідати на їхнє питання. У коментарі він згадав, що був представником парламентської делегації в ОБСЄ.

Бути делегатом українського парламенту в ОБСЄ — означає працювати народним депутатом та представляти парламент, але не мати досвіду роботи в міжнародній організації, як того вимагає закон. Цими днями ми подамо судовий позов проти Порошенка, який незаконно призначив аудитором НАБУ свого політичного партнера Жебрівського. Оскільки вплив адміністрації Президента на судову вертикаль тане одночасно з рейтингом Порошенка, маємо шанс на законний розгляд нашого позову.

До речі, про суд, щоправда, Антикорупційний. Розповідав вам, як в законі про Антикорупційний суд з’явилася норма, якою закінчені справи НАБУ залишають в старих, корумпованих судах. Коли ми це викрили, адміністрація Порошенка вирішила зіграти свою улюблену гру – включити окуня, мовляв – нічого не знаємо, нехай Верховна Рада розбирається.



В Україні прийняли закон про Антикорупційний суд

Депутати гру підтримали та тепер у владному болоті плаває зграя окунів, які кліпають очима і тицькають плавцями один в одного. На березі стоїть увесь цивілізований світ і з огидою за усім цим спостерігає. Для окунів з Адміністрації Президента та Верховної Ради хочу зацитувати кілька заяв. Спочатку від директора МВФ пані Лагард: "... зараз важливо, аби парламент швидко схвалив … необхідні поправки для відновлення вимоги про те, щоб (антикорупційний) суд розглядав усі справи, які перебувають в його юрисдикції".



І офіційна заява Держдепартаменту США: "Верховна Рада має швидко внести поправки в закон, щоб цей суд міг слухати всі справи, які підпадають під його юрисдикцію, включаючи вже відкриті корупційні справи". Шановні окуні Порошенка і компанії, я у вас прямо запитаю. Що у вищесказаних заявах вам не зрозуміло? Ви такі круті, що можете мати в носі заяви наших ключових союзників у війні з Росією?

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Не має питань, але шість мільярдів доларів замість МВФ дайте і джевеліни на фронт замість США передайте. Що не маєте ні першого, ні другого? Ну то, швиденько окунів повимикали та нумо правити закон про Антикорупційний суд. Мав же розжували, далі нікуди: всі справи НАБУ, у тому числі закінчені, мають перейти в новостворений антикорупційний суд.

