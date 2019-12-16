Порошенко внес часть залога за генерала Марченко по делу о некачественных бронежилетах

Пятый президент, действующий нардеп Петр Порошенко внес залог за генерал-майора Дмитрия Марченко – подозреваемого по делу о закупках бракованных бронежилетов.

Печерский райсуд Киеве 11 ноября взял под стражу генерал-майора Дмитрия Марченко из-за закупки некачественных бронежилетов для армии. А Киевский апелляционный суд определил в качестве альтернативы содержания под стражей залог 20 миллионов гривен.

Дело бронежилетов Марченко: что об этом известно

В пресс-службе партии Порошенко "Европейская солидарность" сообщили, что более 3 тысяч активистов за 3 дня собрали более миллиона гривен. Остальные внесла семья Порошенко.

Пятый президент отметил, что марафон по сбору денег начали 3 дня назад, поскольку Марченко отказывался выходить из СИЗО, пока за решеткой находились его подчиненные.

Если докажут невиновность Марченко, Порошенко пообещал потратить залоговые деньги на поддержку армии.

Что известно о Дмитрии Марченко?

Военнослужащий ВСУ с позывным "Марчелло". Кавалер ордена Богдана Хмельницкого. В составе родной 79-й бригады участвовал в попытке противодействия оккупации Крыма и боевых действиях на Донбассе, в том числе – в боях за Донецкий аэропорт.



С сентября 2015 года – начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Журналисты и волонтеры называли Марченко одним из двигателей реформ в секторе материального обеспечения ВСУ. В частности, одно из самых публично освещенных достижений Марченко – введение реформированной системы питания в армии.

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Что известно о деле по закупке некачественных бронежилетов

Марченко и 4 его подчиненных подозревают в причастности в закупке некачественных бронежилетов "Корсар" м3с 1-го класса защиты ВСУ по завышенной цене. По версии следствия, в начале 2019 года Минобороны закупило 7 тысяч некачественных бронежилетов (простреливались) стоимостью 176 миллионов гривен. По подсчетам ГБР, общая стоимость ущерба составила 61 миллион гривен.

ГБР изъяло 11 тысяч таких бронежилетов. Директор ГБР Роман Труба утверждает, что Марченко знал, что в бронежилеты имеются необработанные пластины, и те не соответствуют техническим требованиям. Кроме того, военнослужащий знал, что у части бронежилетов есть пластины, по которым не проводили баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний.

Что говорит сам Марченко

Марченко настаивает на своей невиновности. Летом 2019 года он обвинил ГБР в фабрикации аудиозаписей прослушки в этом деле. Отвечая на вопрос об экспертизе некачественных бронежилетов, проведенной ГБР, Марченко сказал, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями, из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, каким боеприпасом и тому подобное.

Есть ли вина Марченко и его подчиненных в покупке некачественных бронежилетов

Вряд ли. Во-первых, управление, которое возглавляет Марченко, отвечает не за закупки, а за технические стандарты. Согласно положению об этом управление, оно закупками не занимается, хотя должно "осуществлять контроль за качеством", принимая выводы официальных экспертиз и испытаний. Это управление только проверяет качество продукции по тем документам, которые ему передают. Само оно не проводит ни испытаний, ни экспертиз.

Именно поэтому, у компании-производителя бронежилетов "Темп-3000" была возможность обманывать Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, спекулируя данным в протоколах испытаний. Выявить это в рамках существующей процедуры было невозможно.