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Порошенко внес в Раду срочный законопроект

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Порошенко внес в Раду срочный законопроект
Порошенко внес в Раду срочный законопроект / mind.ua

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О валюте", определив его как неотложный.

Соответствующая информация указана на сайте Верховной Рады.

Законопроект зарегистрирован под номером 8152. Текст документа на сайте украинского парламента пока отсутствует.

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И как известно, 12 марта Петр Порошенко обещал направить в Раду законопроект, одобренный на заседании Национального совета реформ. Он предусматривает отмену валютного контроля для более 40% операций, регистрации кредитов от нерезидентов и лицензирования инвестирования за рубеж.

В НБУ отмечают, что этот законопроект должен обеспечить качественное регулирование валютного рынка, ведь будут отменены валютные ограничения для бизнеса и будет либерализован рынок.

Теги: Деньги Новости Украины Верховная Рада Новости политики Петр Порошенко НБУ Законопроект
Источник: 24 Канал
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