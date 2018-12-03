Порошенко внес в Раду закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 3 декабря, внес в Верховную Раду законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом говорится на сайте парламента.

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Сам текст проекта закона, а также сопроводительные докумены на сайте пока не обнародованы.

Законопроект обозначен как неотложный, а это значит, что после завершения предварительного рассмотрения его включат в повестку дня ближайшего пленарного заседания ВР и будут рассматривать вне очереди.

Что такое Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ?

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, в котором закрепляются принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 года Президентом Украины Леонидом Кучмой и Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным. Фактически договор действует, но аннексия Крыма Россией и начало военной интервенции на Донбассе ставит под сомнение выполнение этого договора со стороны России как политически, так и практически.

Напомним, 17 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. 19-го числа документ вступил в силу.



Срок действия договора о дружбе с РФ заканчивается 31 марта 2019 года и, чтобы он не продолжился автоматически, в срок до 30 сентября Украина должна была сообщить РФ о его прекращении. 21 сентября Украина официально уведомила Россию о разрыве договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения Россией положений данного договора.