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Порошенко встретился с Дудой: известно, о чем говорили украинский и польский лидеры

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Порошенко встретился с Дудой в Брюсселе
Порошенко встретился с Дудой в Брюсселе / gordonua.com

Порошенко призвал польского коллегу инициировать внесение изменения в закон об институте национальной памяти Польши в части, которая касается Украины.

Встреча состоялась в Брюсселе в рамках саммита НАТО, информирует пресс-служба Президента Украины.

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Были обсуждены вопросы продолжения диалога в сфере защиты культурного наследия и увековечению мест памяти украинского и польского народов на территории двух стран,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил за неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президенты обеих стран также уделили внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Польши в Совете безопасности ООН.

Также стороны согласились с важностью дальнейшей мобилизации усилий с целью противодействия строительству "Северного потока-2".

Напомним, 8 июля Президент Украины Петр Порошенко посетил Польшу, в свою очередь, польский лидер совершил визит в Украину. Тогда Дуда принял участие в мероприятиях по почтению памяти жертв Волынской трагедии, а Порошенко открывал в Польше мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук поляков.

Что такое Закон об институте национальной памяти?Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф, либо тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда.

Теги: Петр Порошенко НАТО Новости политики Анджей Дуда Новости Польши
Источник: 24 канал
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