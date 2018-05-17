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Порошенко выступает за финансирование капитального ремонта ВПП аэропорта Днепра

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / ar.volyn.ua

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 17 мая, заявил о необходимости преобразования Днепра в большой воздушный хаб.

Об этом он сообщил в ходе рабочего визита в областной центр, передают "Украинские Новости".

"Что касается аэропорта... Я недавно встречался с мэром города Борисом Филатовым, с председателем ОГА (областной государственной администрации) господином Резниченко и одобрил и поддержал инициативу,к которой активно подключились наши народные депутаты", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о перспективах государственного финансирования соответствующего строительства.

По словам главы государства, власти намерены сделать все возможное для того, чтобы город имел такие же транспортные возможности в сфере авиаперевозок, как другие города-миллионники Украины. При этом он акцентировал внимание на необходимости местного и государственного бюджетного финансирования ремонта имеющейся взлетно-посадочной полосы (ВПП).

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы пришел новый инвестор, для того, чтобы было построено здание аэропорта, для того, чтобы Днепр превратился в настоящий воздушный хаб; для того, чтобы средства как местного, так и государственного бюджета были направлены на капитальный ремонт взлетной полосы", – подчеркнул Порошенко.

Эксперты отмечают, что заявление Президента Украины расходится с ранее озвученным мнением министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который посетил Днепр в начале текущей недели. Тогда чиновник рассказал о том, что правительство не собирается ремонтировать имеющуюся полосу. "Речь идет не о ремонте старой взлетной полоcы, а о строительстве новой", – подчеркнул министр. При этом из речи министра можно было сделать вывод о том, что и локация самого аэропорта Днепра может быть изменена, что было негативно оценено большинством отраслевых аналитиков.

Теги: Петр Порошенко Валентин Резниченко Днепропетровская ОГА Борис Филатов Новости Днепра Владимир Омелян
Источник: 24 Канал
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